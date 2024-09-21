高雄16歲哥「肉身保護」遭惡火奪命　國中弟插管治療搶命中

▲鳳山火警釀2兄弟1死1重傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區新安街一棟透天厝20日凌晨傳出火警，吳姓一家五口受困火場，其中，16歲的哥哥用身體護住14歲的弟弟，導致受傷嚴重，送醫後不幸罹難。弟弟經急救後恢復呼吸心跳，但據了解，今日病況還是危急，依然在加護病房插管治療。

▲高雄鳳山新安街火警，兄死弟命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起火警發生在20日凌晨將近1點，初步了解，住家一樓不明原因起火，警消到場時已經濃煙密布，立即架設水線灌救。該棟屋內一家五口受困。

住在2樓前面房間的72歲阿嬤跳樓逃生，住在3樓的46歲吳姓男子及45歲太太則是由鄰居架梯子救下，但住在2樓後面房間的未成年兄弟檔，16歲吳姓哥哥及14歲吳姓弟弟第一時間卻未能逃出。

▲鳳山民宅吳姓一家合照。（圖／翻攝臉書）

高雄市消防局第三大隊一中隊中隊長吳川雄指出，消防人員入內搜救時，發現兄弟2人交疊倒臥在2樓與3樓間的樓梯間，疑似想往三樓逃生， 雙雙失去生命徵象。

當時哥哥用身體護住弟弟，因高溫濃煙，身上有大面積燒燙傷，2人經緊急送往醫院搶救後，哥哥宣告無效死亡。弟弟在急救後恢復呼吸心跳，但全身燒燙傷面積約40%，據悉，今日情況仍是危急，今日依然在加護病房插管治療中。