深夜惡火來不及逃…16歲哥「身體緊護弟弟」喪命　最後景象惹鼻酸

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區新安街一棟透天厝今（20日）凌晨傳出火警，一家五口受困火場，現場消防人員轉述，當時進入火場搜救時，在2樓往3樓的樓梯口看見吳家兄弟（16歲、14歲）2人雙雙攤在樓梯口，哥哥用身體護住弟弟，身上有大面積燒燙傷，經送醫後，哥哥不幸罹難，弟弟則是在加護病房插管搶救，兄弟天人永隔讓人鼻酸。

▲高雄鳳山新安街火警，兄死弟命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鳳山民宅吳姓一家合照。（圖／翻攝臉書）

這起火警發生在今日凌晨將近1點，初步了解，住家一樓不明原因起火，警消到場時已經濃煙密布，立即架設水線灌救。該棟屋內一家五口受困。

住在2樓前面房間的72歲阿嬤跳樓逃生，住在3樓的46歲吳姓男子及45歲太太則是由鄰居架梯子救下，但住在2樓後面房間的未成年兄弟檔，16歲吳姓哥哥及14歲吳姓弟弟第一時間卻未能逃出。

高雄市消防局第三大隊一中隊中隊長吳川雄指出，消防人員入內搜救時，發現兄弟2人交疊倒臥在2樓與3樓間的樓梯間，疑似想往三樓逃生，但雙雙失去生命徵象。

當時哥哥用身體護住弟弟，因高溫濃煙，身上有大面積燒燙傷，2人經緊急送往醫院搶救後，哥哥宣告無效死亡；弟弟在急救後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房插管搶救中。

吳川雄指出，該棟民宅內，父母與兄弟2人的房間沒有木門，而是使用塑膠拉門，這種格局比較少見。在火警發生時，塑膠拉門沒有阻隔濃煙的效果，建議民眾最好還是加裝防火房門。

▲鳳山火警，兄弟檔來不及逃，一死一傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局提醒，火場中所有的思考跟行動原則就是「避開濃煙」。當身陷火場還看得到火，表示此時致命濃煙尚未產生，可以迅速逃生；但當火場中已經濃煙密布，不應嘗試「穿越濃煙」，而是應該「避開濃煙」，而避開濃煙最有效的方式便是關門避難，等候消防隊的救援。