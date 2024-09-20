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遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

▲高雄鳳山新安街火警，兄死弟命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鳳山新安街火警，兄死弟命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市鳳山區新安街一棟透天厝今（20日）凌晨傳出火警，一家五口受困火場，其中一對吳姓兄弟（16歲、14歲）救出時沒有呼吸心跳，經送醫搶救後，就讀高中的哥哥宣告死亡，讀國中的弟弟目前插管仍在加護病房急救。校方表示，導師今早發現16歲吳姓同學沒來上學，後續接到吳同學姑姑電話才得知噩耗，非常錯愕難過，後續將對吳同學班級啟動相關情緒創傷輔導。

▲▼ 鳳山民宅吳姓一家合照。（圖／翻攝臉書）

▲鳳山民宅吳姓一家合照。（圖／翻攝臉書）

這起火警發生在今日凌晨將近1點，初步了解，住家一樓不明原因起火，警消到場時已經濃煙密布，立即架設水線灌救。該棟屋內一家五口受困，72歲阿嬤跳樓逃生，46歲吳姓男子及45歲太太則由鄰居架梯子逃出，但未成年的兄弟檔16歲吳姓哥哥及14歲吳姓弟弟第一時間未能逃出。

消防人員入內搜救時，發現兄弟2人倒臥在2樓與3樓間的樓梯間，雙雙失去生命徵象，經緊急送往醫院搶救後，哥哥宣告無效死亡；弟弟在急救後恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房搶救中。

▲▼鳳山火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳳山火警，兄弟檔來不及逃，一死一傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方表示，16歲吳同學就讀高二資訊科，個性較內向，是很守規矩的學生，在校出缺勤很正常、不常請假。早上導師發現學生沒有到校，便聯繫家長，但聯繫不上，事後才接到吳同學姑姑打電話告知家裡發生意外，非常錯愕難過。

校方指出，吳同學的同班同學目前尚不知道噩耗，以為他請假，學校預計中午後啟動進班輔導情緒創傷的部分，後續也會協助家屬申請學生平安保險、急難救助金，會全力提供協助及輔導。

▲高雄鳳山新安街火警，兄死弟命危。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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