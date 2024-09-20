兒命喪火場！護理師驚險逃生插管治療　服務專業病友稱讚

▲吳姓屋主和太太及時逃生。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一棟透天厝今(20日)凌晨發生一起火警，造成一名16歲高中生身亡，擔任市立民生醫院護理師的吳母雖及時逃生，不過因頸部疼痛被送醫救治，目前預防性插管鎮靜治療。院方上午前往探視慰問，強調會讓同仁安心治療，並給予必要協助。

新安街火警事故中，死者吳姓高中生的父親於科技大廠任職，鄭姓母親目前擔任高雄市立民生醫院護理師，兩人於火場逃生時，分別因腰痛、頸痛被送往國軍高雄總醫院救治。

▲吳姓夫妻雖及時逃生，但一名兒子傷重身亡、一名仍在加護病房搶救。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，鄭姓護理師目前意識清醒，院方給予預防性插管及鎮靜治療。民生醫院院長林盟喬、護理科主任、護理科副主任及單位護理長今日上午都到醫院探視，給予支持及慰問。

院方強調，會協助鄭姓護理師辦妥差假申請，使同仁安心治療，也協助同仁辦理勞保傷病給付及相關保險補助申請，待同仁康復出院後，依其需求協助調整工作，並給予心理諮商、工作及生活上必要之協助。

院方表示，鄭姓護理師於107年到職，在職表現良好，盡心負責，與同儕相處融洽，對於該員住宅發生祝融之事，本院深表惋惜，已立即啟動院內關懷機制。

據民生醫院網站資料，鄭姓護理師曾2度獲病友表揚，民眾肯定她服務良好、服務專業。

▲民生醫院院長等人前往醫院探視鄭姓護理師 。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在20日凌晨1點多，警消獲報，鳳山區新安街一棟3樓透天厝發生火警，消防隊出動23車48人前往救援，抵達時發現起火點是在一樓客廳，屋內家具雜物全面燃燒。

這棟透天厝住了吳姓一家5人，分別是46歲吳姓屋主、45歲鄭姓屋主太太、16歲大兒子、14歲小兒子以及72歲阿嬤。當時屋主的母親從2樓跳下逃生，隨後鄰居搬出長梯協助屋主夫妻脫困，不過住在3樓的兄弟卻被困在火場。

火勢撲滅後，消防隊員進入屋內搜索，發現吳姓兄弟檔都倒臥在2樓樓梯口，被救出時2人都已無生命跡象。經送醫搶救後，16歲哥哥傷重身亡，14歲弟弟恢復呼吸心跳，全身燒燙傷面積約40%，目前轉往加護病房插管治療中，據悉目前病況尚穩定，不過因吸入性肺炎仍須密切觀察。