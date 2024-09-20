高雄惡火！14歲弟全身40%燙傷插管　1家4口合照6行字惹鼻酸

▲高雄鳳山一棟民宅今日凌晨發生火警，造成一名16歲高中生身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區新安街今(20日)凌晨發生一起火警，造成一名16歲吳姓高中生身亡，14歲弟弟全身40%面積燒燙傷，目前插管仍在加護病房急救。吳父和吳母的臉書上常曬一家四口合照，如今幸福畫面不再，令人惋惜。

事故發生在20日凌晨1點多，警消獲報，鳳山區新安街一棟3樓透天厝發生火警，消防隊出動23車48人前往救援，抵達時發現起火點是在一樓客廳，屋內家具雜物全面燃燒。

▲屋主夫妻及時逃生。（圖／記者許宥孺翻攝）

這棟透天厝住了吳姓一家5人，分別是46歲吳姓屋主、45歲鄭姓屋主太太、16歲大兒子、14歲小兒子以及72歲阿嬤。當時屋主的母親從2樓跳下逃生，隨後鄰居搬出長梯協助屋主夫妻脫困，不過住在3樓的兄弟卻被困在火場。

▲吳姓兄弟受困火場，被救出後均無呼吸心跳。（圖／記者許宥孺翻攝）

火勢撲滅後，消防隊員進入屋內搜索，發現吳姓兄弟檔都倒臥在2樓樓梯口，被救出時2人都已無生命跡象。經送醫搶救後，16歲哥哥傷重身亡，14歲弟弟恢復呼吸心跳，全身燒燙傷面積約40%，目前轉往加護病房插管治療中，據悉目前病況尚穩定，不過因吸入性肺炎仍須密切觀察。

而吳姓一家身分也隨之曝光，吳父於科技大廠上班，吳母為市立醫院個案管理員，吳姓兄弟分別就讀高職和國中。吳父和吳母的臉書經常放有家庭合照，封面照片雖不同，不過都是放夫妻倆和兒子的照片，貼文有外出聚餐打卡，也有出門旅遊的畫面，一家四口看起來和樂融融。

▲▼吳父和吳母臉書封面照片都是放一家四口幸福合照。（圖／翻攝臉書）

吳父於2017年上傳一張灰色濾鏡照片，畫面中是一家四口合照，照片上還有六行文字，寫著「暖暖的愛意，因你幸福。滿滿的喜悅，因你甜甜。孜孜的笑聲，因你滿足。我願傾愛你，我願呵護你，我願珍惜你。最後最後，排成一列，串成一排。連著你我的心，直到永遠，永遠。」往日天倫再對比今日悲劇，令人不勝唏噓。