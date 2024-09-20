快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐

▲對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

對流旺盛，中央氣象署今(20日)下午3時38分針對嘉義市、高雄市、雲林縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、南投縣等7縣市發布大雷即時訊息，並對嘉義縣番路鄉、台南市南化區、嘉義縣大埔鄉發布山區暴雨災防告警，也對雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布國家警報。

氣象署下午3時38分發布大雷雨即時訊息，警戒區包括嘉義市、高雄市、雲林縣、台南市、彰化縣、嘉義縣、南投縣，持續時間至下午5時15分。氣象署提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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此外，氣象署也同步對嘉義縣草山溪葫蘆谷、台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，警戒區包括嘉義縣番路鄉、台南市南化區、嘉義縣大埔鄉，持續時間至下午5時38分；相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署下午3時43分再度對雲林縣、嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息及災防告警，持續時間至下午4時15分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、大城鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉

台南市：新營區、白河區、後壁區、東山區、六甲區、楠西區、南化區

高雄市：那瑪夏區



