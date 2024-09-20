快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進

▲又有熱帶低壓生成。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶性低氣壓生成，氣象署預估成颱機會低，路徑朝靠近台灣北部海面通過，周日全台降雨機會高，不過也有氣象粉專認為日本氣象廳有可能升格為颱風。而該熱帶低壓一旦有機會成颱，將成西馬隆(Cimaron)颱風。

氣象署下午14時發布，熱帶性低氣壓TD19生成，中心位置在北緯21.5度，東經127.0度，以每小時42公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

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氣象署預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓下午14時生成，生成颱風機會低，路較朝偏西北方向，往靠近台灣北部海面移動，周日影響台灣最明顯，全台有降雨機會。

不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓90W預估會穿越日本石垣島，日本氣象廳有可能升格為颱風，90W本身不是重點，有沒有颱風警報也不重要，反而是要特別注意它的西南側廣泛的雨帶，從台灣東北方北上時，這些雨帶會跟著到台灣上空，加上東北風南下，南北氣流在台灣上空交會，容易激發旺盛對流，為各地帶來雨勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六、周日、下周一最容易下雨，尤其周日、下周一是降雨高峰期有強降訊號，提醒中、南部及北海岸朋友做好準備。