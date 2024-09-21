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什麼科系被誤會「讀了就很賺錢」　眾人點名2系：國考難還不一定賺

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲什麼科系被誤會「讀了就很賺錢」，不少網友指名法律系，獸醫護理等醫學相關科系也有許多人點名。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在選擇大學科系時，除了個人興趣之外，科系未來相關的工作前景也是重點考量之一，有一名網友就好奇，有什麼科系是社會上大家覺得賺很多錢的，實際上卻賺不太到錢，貼文一出立刻引發網友熱議。

網友在Dcard詢問，有什麼科系畢業的工作是一般人觀念中很賺錢，但其實大部分的人都很窮的，「有這種科系嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，許多人點名法律系，「法律系，先不說大部分的法律系仔考不上國考，考上也不見得賺很多錢」、「台灣法律系蠻窮的，平均薪資真的低，賺得多的都是頂尖人材」、「還沒有考上國考的法律系，好啦，不是系的問題，是我的問題」。

▲▼大家誤以為讀了很賺錢 網指名一科系：國考難考也不一定高薪。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

令人意外的是，也有許多人點名醫療與護理相關科系，「護理啦，一堆病人家屬都以為我們薪水很高，最好是」「受僱獸醫的薪水比我們藥學系還差」、「受僱獸醫待遇很差，有家底自己開在鬧區才賺」、「醫學系臨床的第一線醫生，前面好幾年的平均時薪不到基本」、「一定是護理系啊，如果不玩投資，這個工作餓不死你，但也不會賺多」。

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