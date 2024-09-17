旺到年底！4星座賺到錢「卻毀了健康」　牡羊暴肥傷身

▲為了工作、生活勞累奔波，賺到了錢卻可能賠上健康。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

在長期陷入低薪、長工時的窘境中，你拚命為自己累積財富，卻可能面臨健康的挑戰。塔羅牌老師艾菲爾指出，金錢的增加往往伴隨著更多壓力和責任，並點名「4星座」在追求財富與成功的過程中，需要特別注意身體狀況，上榜的有獅子座、射手座、牡羊座與雙子座，別為了賺錢而賠上健康。

艾菲爾盤點2024年底前，「財多身弱」4大星座，請同時參考太陽及上升星座：

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1.獅子座

年底前獅子座可能因工作繁忙和追求成功而過勞。他們對工作充滿熱情，願意投入大量時間與精力，但超時的工作模式導致身心俱疲，免疫力恐因龐大壓力而下滑，容易誘發感染或生病。獅子座需要調整工作與休息的平衡，適時安排放鬆時間和休假，避免熬夜和長時間的高強度工作。建議定期進行身體檢查，以便及早發現潛在健康問題。

2.射手座

射手座年底前可能面臨免疫系統失調和舊疾復發，在追求財富的過程中，常常會過度投入而忽略健康。過多的壓力和長時間工作，可能使免疫系統受影響，過去存在的健康問題再次浮現，建議應維持規律作息、均衡飲食及充足睡眠，定期進行健康檢查，尤其是針對過去疾病的預防和檢測，是防範舊疾復發的有效措施。此外，射手座也可考慮瑜珈或冥想，以緩解壓力。

▲牡羊座可能因應酬、熬夜，身材也跟著橫著長，各種疾病伴隨而來。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

3.牡羊座

牡羊座在年底前會因為社交活動變得頻繁，應酬和熬夜成為常態，容易使體重增加，並引發健康問題，如消化不良或高血壓，必須特別留意飲食，避免高熱量、高脂肪食物，以及控制飲酒量。對於牡羊座來說，規律作息與適度運動是維持健康的重要因素，可考慮制定飲食計畫，並每天散步或上健身房，以有效防止體重增加及改善整體健康狀況。

4.雙子座

年底前的雙子座會面臨巨大壓力，可能來自工作、家庭或社交活動，這會加重他們的焦慮感，進而引發失眠、腸胃不適或免疫力減弱。雙子座需要學習管理壓力，尋找有效的紓壓方式，例如冥想、深呼吸練習或參加有興趣的課程。可以透過定期與家人、朋友交流來緩解壓力，並建立規律作息和健康的飲食習慣，對於減少焦慮和提升整體健康都有積極作用。