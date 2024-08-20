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當一輩子社畜！「4星座」天生沒有老闆命　穩穩賺錢就好

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲有4星座被點名不適合當老闆，當員工穩穩發展領薪水就好。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾想過要自己創業當老闆嗎？雖說有夢想就要勇敢追，不過，塔羅牌老師艾菲爾認為，並不是人人都適合當老闆，點名「4星座」反而比較適合當員工，穩穩地賺錢，他們或許缺乏領導者的威信，或無法承擔創業的巨大風險，卻能在工作環境中發揮所長，比當老闆更容易獲得幸福感。

沒有老闆命！艾菲爾盤點當員工能穩穩地賺錢「4大星座」。請同時參考太陽、上升和火星星座：

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1.射手座

個性自由奔放的射手座，熱愛探索新事物，喜歡冒險和挑戰。然而這樣的個性卻不適合當老闆，身為領導者，他們容易缺乏長期規劃和穩定的管理能力，天馬行空的思維恐讓公司陷入無序的狀態。射手座享受自由的工作環境，不喜歡被固定的規則所束縛，而這正是經營企業所需的。

因此，射手座更適合當一名員工，尤其是在創意工作中發揮所長，他們的自由精神和創新能力能為團隊帶來新奇想法和注入活力，而無需承擔領導者的巨大壓力和責任。這樣的職場角色讓他們能輕鬆自在地工作，穩穩地賺取收入，享受工作帶來的滿足和自由感。

2.天秤座

擅長協調人際關係的天秤座，總能在團隊中扮演和事佬的角色，也因為如此難以在職場上建立威信，並不適合成為領導者。身為老闆，天秤座可能因過於顧及他人感受而無法做出果斷的決策，導致公司失去前進的動力。

天秤座更適合當一名員工，在團隊中發揮合作與平衡的才能，能夠促進團隊合作、化解衝突，幫助公司達成目標。天秤座的和善與溫柔使他們成為職場中最受歡迎的夥伴，卻不適合承擔領導的重責大任。因此，當他們選擇當員工時，反而能更穩定地賺取收入，享受工作中的和諧。

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲巨蟹座能成為團隊中可靠的支持者，在處理人際關係方面表現亮眼。（示意圖／本報資料照）

3.巨蟹座

巨蟹座敏感又富有同理心，在職場中渴望穩定與安全感，由於害怕失敗與不確定性，往往在面對風險時顯得猶豫不決，難以勝任老闆的角色。身為領導者，巨蟹座可能因太過謹慎而錯失良機，或因無法承受創業壓力而感到焦慮不安。

巨蟹座的細心與耐心更適合在職場環境中擔任員工，能夠穩定地發揮實力。此外，巨蟹座在處理細節和人際關係方面表現出色，能夠在團隊中成為可靠的支持者，卻不必承擔高風險的責任，這樣的角色讓他們在工作中獲得滿足感，賺取收入的同時也保持內心的平靜。

4.金牛座

金牛座務實穩重，在做決策時總是經過深思熟慮、不輕易冒險，這樣的特質使得他們在面對創業或經營企業時顯得過於保守，難以在競爭激烈的市場中脫穎而出。身為老闆，金牛座可能因過度追求穩定而錯失發展機會，無法帶領公司快速成長。

不過，金牛座卻是一名極為可靠的員工，在工作上表現出色、能穩健地前進並完成任務，他們的堅持和耐力能在職場中穩賺收入，享受安定的生活。金牛座不喜歡承擔過多風險，反而更願意在職場中發揮自身實力，這樣的選擇能讓他們感到安心。

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