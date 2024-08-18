上夜班存月子中心的錢！妻吵著拍孕婦寫真「不拍就離婚」　他為難

▲老婆想拍孕婦寫真。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

「婚前說好再苦也會陪我走，才結婚不到2年怎麼變這樣？」一名網友發文表示，老婆現在懷孕5個月，一直嚷嚷著要拍孕婦寫真，然而，他現在真的拿不出錢，且覺得這種藝術照到最後「不是放床底就是隨便塞」，所以並不打算帶太太去拍，怎料對方卻跑回娘家，說要是不給拍就離婚。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他因為經濟困難，在結婚時沒有舉行婚宴，也沒有拍婚紗照。如今，他的妻子懷孕5個月，卻突然堅持要拍孕婦寫真，讓他煩惱，「說實話，這種藝術照最後的下場，不是放床底就是隨便塞，真的有紀念價值嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而原PO後來上完晚班回家，卻發現妻子已經回娘家，並下了最後通牒，如果不拍孕婦寫真，就要離婚。他坦言，「現在家裡只剩我做夜班在支撐，是真的拿不出多餘的錢，何況她產後還想住月子中心，我不用多存一點嗎？」他也感嘆，明明結婚前曾經說好，不論生活再苦，都會一起走下去，怎料才結婚不到2年，妻子的態度卻變了。

貼文曝光後，也引發網友討論，「寵壞了！以後日子難過囉」、「趕快停損吧」、「這樣婚姻好累」、「下一個會更好」、「要當媽媽了～別任性」、「錢要用在對的地方，月子做好，身體健康第一」、「拍了孕婦寫真，接著是母嬰寫真」、「答應寫真之後，買包、出國旅遊、小孩生日趴呢？付不完的」、「這個不離，以後要求更多」。