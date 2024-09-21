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大陸 大陸焦點 特派現場

陸高中生患阿茲海默症　「記不住昨天的事」被迫放棄學業

▲▼高中生,霸凌,青少年,學生,少女。（圖／CFP）

▲患者高中就出現症狀，嚴重影響其學業及生活。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名19歲的學生因在上課時難以集中注意力，常想不起前一天發生的事，以及忘記個人物品放置的位置而前往醫院就醫。經過診斷後，這名學生被確認罹患了阿茲海默症，由於此症狀的罹患者大多為老年人，此案例受到了很大的關注。

根據陸媒報導，首都醫科大學宣武醫院的醫生汪子琪表示，這位年輕患者在校期間遭遇了前所未有的挑戰，包含上課時注意力難以集中，對前一天發生的事情及個人物品放置的位置記憶模糊，還有反應速度明顯變慢。

經過專業診斷，醫院確認這名學生患上了阿茲海默症。

汪子琪指出，這位19歲的患者早在高中階段就已開始顯現症狀，如學習注意力分散、短期記憶喪失、閱讀障礙及反應遲鈍等，嚴重影響了其學業和生活。

令人難過的是，由於記憶力持續衰退，這名學生的學習成績一落千丈，最終難以繼續完成學業。

汪子琪強調，阿茲海默症不僅影響認知能力，還可能導致性格和行為的顯著變化，如易怒、暴躁等。

針對阿茲海默症的早期預警信號，汪子琪介紹，首先，近事記憶力顯著下降是阿爾茨海默病的典型前兆，若頻繁出現忘記剛學的訊息、重複提問等情況，且持續數月不改善，應該要高度警惕。

汪子琪說，其次，語言功能的退化，如表達困難、詞不達意，也是疾病初期可能的表現；同時，制定計劃或解決簡單問題的能力下降，以及情緒上的淡漠和性格行為的突變，也都是不容忽視的警示信號。

汪子琪強調，面對阿茲海默症的年輕化趨勢，社會各界應提高警惕，加強相關知識的普及與早期篩查工作，以便及時發現並干預，為患者爭取最佳的治療時機。

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