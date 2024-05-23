麥得飲食法風行　降低53%阿茲海默症風險

軍聞社／記者林庭暉臺北電

三軍總醫院日前召開記者會，由營養師顏顥、邱意翔說明近年來風行的「麥得飲食」，如何有效對人體神經系統產生保護作用，以及如何有益於大腦和心血管健康，並且進一步降低罹患失智症的風險。

顏營養師在記者會中指出，根據2022年全球失智症報告顯示，全球失智症患者已達5500萬人，每三秒就有一人被診斷患有失智症，而在臺灣，65歲以上老人中約每13人就有一位失智患者，有輕微認知障礙者佔總人口的17.99%。 顏營養師說明，失智症的形成原因多樣，除了與身體組織病變有關外，營養失調、中樞神經感染等也可能導致失智症的發生，個人的體質、生活習慣和行為也可能是罹患失智症的危險因子，例如三高（高血糖、高血壓、高血脂）、頭部外傷、抽菸、憂鬱，這些成因也會彼此互相影響。

邱營養師則表示，近年來，麥得飲食成為一項受矚目的預防失智症方法，這種飲食方案結合了地中海飲食和得舒飲食，主要以天然、植物性食物為主，亦被稱為「心智飲食」，2023年發表在《Neurology 》期刊研究也指出，麥得飲食能夠對神經系統產生保護作用，有益於大腦和心血管健康，國外研究也指出，以麥得飲食為主的高齡長者，實行5年之後，可顯著減緩認知功能衰退速度，並且降低 53%罹患阿茲海默症的風險。

邱營養師指出，麥得飲食繼承地中海飲食與得舒飲食優勢，更具有益大腦健康，延緩認知功能退化，並且具有彈性，執行輕鬆的特性，三總也實際將麥得飲食應用在社區講座推廣，透過講課、實際食譜設計與製作，幫助社區長者將此飲食融入日常飲食，建立健康飲食習慣，成為益腦樂活銀髮族。