　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

誇張女竊取失智媽905萬元財產　拿去花在「2隻寶貝寵物犬」身上

誇張女竊取失智媽905萬元財產　拿去花在「2隻寶貝寵物犬」身上。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子偷竊母親財產寵愛狗。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國女子多爾蒂(Luana Dougherty)被控，從患有阿茲海默的母親特里默(Margaret Trimmer)身上偷竊高達216,000英鎊（約台幣905萬元）財產，把錢用來寵愛所養的2隻寵物犬與豪華旅遊，對需要幫助的母親漠不關心，近來被判入獄。

來自柴郡的50歲女子多爾蒂，身為護理人員的她，當母親特里默開始出現阿茲海默症狀時，被家人委託幫忙照顧，然而她卻藉機竊取母親積蓄，把錢花在寵愛所養育的2隻斯塔福郡鬥牛㹴(Staffordshire Bull Terrier)與自己。

多爾蒂除了在印度的豪華假期中揮霍母親財產，還向兒子炫耀她計畫用6萬英鎊（約台幣251萬元）來付新房子的首款，引發親戚懷疑，調查母親的銀行帳戶後報案。

警方調查發現，多爾蒂利用母親脆弱的精神狀態，透過手機APP登入母親銀行帳戶非法取財，一共盜走21.6萬英鎊，母親的帳戶最後只剩下1萬英鎊（近台幣42萬元）。

妹妹克萊頓(Sandra Clayton)表示，80多歲的媽媽事後發現多爾蒂的行為，感到非常痛苦，家人也意外發現，在母親與多爾蒂同住的18個月來，完全沒有受到任何良好的醫療照顧。法官當庭痛批，多爾蒂的貪婪行為就像「從小孩手中奪走糖果」一樣惡劣，判處她入獄4年。

ET快訊
快訊／張惠妹官宣！　「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光
她爆「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了
LIVE／追柯文哲金流！神秘保險箱搜出百萬　料理網紅換車牌遭
不受「蟑螂蛋黃酥」影響！　不二糕餅大排長龍
貝碧佳「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣
快訊／11:28規模4.6地震　9縣市有感
快訊／11:28發生有感地震　預估震度2級
檢廉查扣柯文哲「神秘保險箱」　搜出上百萬現金
iPhone 16預購倒數！　最保值回收機型曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爭奪新娘捧花大混戰　3女在地上扭打「掀裙走光」失控畫面瘋傳

消防員火場發現寵物犬趴殘疾女主人身上　「肉身盾牌」保護救命

酒醉大鬧害飛機緊急折返「150人機場過夜」　男要付37萬元罰款

「主人回來了」黃金獵犬妹妹溫柔喚醒失聰狗兄弟　感人畫面爆紅

全美今年第31死！4歲女童被爸媽忘在「54度高溫車」　2小時身亡

20歲男拍片挑戰把「劇毒眼鏡蛇」放口中　當場斃命畫面瘋傳

誇張女竊取失智媽905萬元財產　拿去花在「2隻寶貝寵物犬」身上

女教師「秀駱駝蹄」誘16歲男學生做愛！　還要同學幫把風

中菲磋商會議管理南海衝突　同意雙邊保持溝通

大馬女晨跑遭水獺圍攻！尖牙刺穿緊身褲撕咬　頭破滿身血癱坐路邊

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

誇張女竊取失智媽905萬元財產　拿去花在「2隻寶貝寵物犬」身上

女教師「秀駱駝蹄」誘16歲男學生做愛！　還要同學幫把風

中菲磋商會議管理南海衝突　同意雙邊保持溝通

大馬女晨跑遭水獺圍攻！尖牙刺穿緊身褲撕咬　頭破滿身血癱坐路邊

川普辯論搞砸了！共和黨人超失望　外媒曝「開場1幕」定生死

北韓發射「多枚飛彈」射程能納首爾　空飄氣球釀金浦機場工廠火災

川普辯論猛批能源政策　德外交部反擊狠酸：我們不吃貓狗

和新娘有仇？她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

3台灣人「公寓內開槍」在柬埔寨遭逮！　年齡、長相曝光

秘魯「極具爭議」前總統辭世　享壽86歲

彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

「法官」賈吉全壘打荒　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

快訊／高雄愛河驚傳男子落水　警消尋獲救起時已經死亡

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

維持交易動能、降低市場臆測　行政院拍板當沖降稅延長3年

國際熱門新聞

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

3台灣人在柬埔寨遭逮　年齡、長相曝光

慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場

郵輪「撞冰山」畫面曝　乘客：差點成鐵達尼

泰勒絲表態挺賀錦麗　川普酸：我才不是她粉絲

整面「麥牆」突崩塌！　工人慘遭活埋1死4重傷

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

日本富士山腳老街成拍照熱點 觀光公害反助重生

摩羯重創越南　河流狂漲破20年紀錄

美歐高階聲明刪「一中政策」　關切台海促中克制

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

日本這地區已被中國人「佔領」　滿滿中國話、中國菜

大馬育幼院爆集體性侵　警突擊救出402兒童

川普宣稱總統辯論會「被操弄」　自認贏賀錦麗很多

更多熱門

相關新聞

美英重申致力台海和平　證實伊朗供應俄飛彈

美英重申致力台海和平　證實伊朗供應俄飛彈

美國國務卿布林肯今天在倫敦與英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」。布林肯在會後聯合記者會表示，雙方談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，及南海的航行和飛越自由。

病患塞在醫院烤箱中身亡　英警啟動調查

病患塞在醫院烤箱中身亡　英警啟動調查

變態醫看診侵犯女病患　7女受害包含孕婦

變態醫看診侵犯女病患　7女受害包含孕婦

乘客毆打空服員　大鬧40分鐘飛機降落

乘客毆打空服員　大鬧40分鐘飛機降落

英凱特王妃完成癌症化療：未來幾個月盡量參與公眾活動

英凱特王妃完成癌症化療：未來幾個月盡量參與公眾活動

關鍵字：

財產英國阿茲海默症護士失智Luana Dougherty

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

網傳圖書館性影像　H級女優：主角是我

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面