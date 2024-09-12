誇張女竊取失智媽905萬元財產　拿去花在「2隻寶貝寵物犬」身上





▲女子偷竊母親財產寵愛狗。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國女子多爾蒂(Luana Dougherty)被控，從患有阿茲海默的母親特里默(Margaret Trimmer)身上偷竊高達216,000英鎊（約台幣905萬元）財產，把錢用來寵愛所養的2隻寵物犬與豪華旅遊，對需要幫助的母親漠不關心，近來被判入獄。

來自柴郡的50歲女子多爾蒂，身為護理人員的她，當母親特里默開始出現阿茲海默症狀時，被家人委託幫忙照顧，然而她卻藉機竊取母親積蓄，把錢花在寵愛所養育的2隻斯塔福郡鬥牛㹴(Staffordshire Bull Terrier)與自己。

多爾蒂除了在印度的豪華假期中揮霍母親財產，還向兒子炫耀她計畫用6萬英鎊（約台幣251萬元）來付新房子的首款，引發親戚懷疑，調查母親的銀行帳戶後報案。

警方調查發現，多爾蒂利用母親脆弱的精神狀態，透過手機APP登入母親銀行帳戶非法取財，一共盜走21.6萬英鎊，母親的帳戶最後只剩下1萬英鎊（近台幣42萬元）。

妹妹克萊頓(Sandra Clayton)表示，80多歲的媽媽事後發現多爾蒂的行為，感到非常痛苦，家人也意外發現，在母親與多爾蒂同住的18個月來，完全沒有受到任何良好的醫療照顧。法官當庭痛批，多爾蒂的貪婪行為就像「從小孩手中奪走糖果」一樣惡劣，判處她入獄4年。