名獸醫栽在「深溝」裡！偷情美魔女「吳青峰」　火辣低胸照曝光

▲美魔女「吳青峰」身材火辣，讓知名獸醫師邱顯傑栽了。（翻攝自Bravo Wedding Photography Flickr）

圖文／鏡週刊

知名獸醫師、新北市左岸動物醫院院長邱顯傑，頂著政治世家的光環，今年6月風光當選新北市獸醫臨床醫學會理事長，卻與人妻鄒女Jessica發生婚外情，知情人士指出，Jessica身高172公分，是個長腿美魔女，目前42歲，她雖已結婚多年，但因熱愛戶外運動，仍保有火辣的身材，還曾傳穿著低胸衣服的照片給邱顯傑。

邱顯傑遭妻子發現與Jessica用LINE傳情，在妻子追問下，只好謊稱Jessica是應酬時認識的酒店妹，2人只是逢場做戲，但邱妻不信，暗中蒐證，經抽絲剝繭，找到老公出軌的證據，邱顯傑才坦承Jessica是已婚人妻，並不是一開始說的酒家女。

▲邱顯傑外遇被抓包，遭妻求償「婚姻忠誠違約金」千萬元。（翻攝左岸動物醫院內視鏡微創手術中心臉書）

知情人士指出，邱顯傑應非在酒店與Jessica認識，雙方應是在參加潛水活動時相識，後來發展出婚外情，卻因用LINE傳情遭邱妻發現，邱妻發現老公在情人節當天對化名為「吳青峰」Jessica說：「情人節快樂」及「婆，我好想妳」等語，「吳青峰」還會問邱顯傑：「公出遠門時她會交代啥嗎？」

此外，邱妻也在丈夫的LINE中發現，丈夫至英國出差還買紅茶當作禮物送小三Jessica，小三還在LINE中向邱顯傑說，「公有沒回媽媽家吃飯吃粽子」、「婆想公」、「婆知道公心情不好」、「婆會陪著公」等語，讓邱妻一怒告上法院，小三Jessica因此遭判賠10萬元。



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