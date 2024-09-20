蝸牛小米粽中毒案驗5食材　食藥署：小米農藥濃度異常高

▲食藥署說明蝸牛小米粽事件最新進度。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者張乃文／台北報導

台東金峰鄉賓茂及壢坵部落傳出集體食物中毒案件，目前懷疑是「蝸牛小米粽」釀禍。衛福部次長林靜儀今（20）日召開記者會說明，送驗食餘檢體確認有機磷劑托福松。食藥署署長莊聲宏指出，針對5樣食材進行定量分析，有224mg/kg，其中以小米的濃度異常高，有405ppm。

莊聲宏提到，「食餘」檢體（蝸牛小米粽）中檢出並確認為有機磷劑托福松(terbufos)後，進一步針對「食餘」檢體（蝸牛小米粽）及內部5樣食材進行農藥托福松之定量分析，結果「食餘」檢體（蝸牛小米粽）檢出濃度為224 mg/kg，「食餘」（蝸牛小米粽）小米、內葉、豬肉、蝸牛、竹筍的檢出濃度分別為 405、150、60、42、32 mg/kg。

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▲蝸牛小米粽「托福松」檢驗之數據。（圖／食藥署提供）

整起事件源自台東金峰鄉賓茂及壢坵部落一名83歲曾姓婦人自製蝸牛小米粽，17日當天食用後即出現不適症狀，送醫不治過世。部落親友治喪守靈時又吃了她生前自製的蝸牛小米粽，深夜多人陸續出現不適症狀送醫，這起事故目前共造成12人中毒，其中3人死亡。

事件發生後，衛福部18日上午即由食藥署、疾管署派員南下，並會同北榮毒物科醫師前往收治個案的醫院訪視個案，19日會同調查小組成員前往台東賓茂村往生個案家瞭解食材來源及製程。

對於人體檢驗進度，疾管署副署長羅一鈞今日上午指出，目前分送人體檢體（血液、血清、尿液）至台大法醫所及北榮毒物中心檢驗，最新進度為台大法醫所回報，收件8名個案血液檢體均已檢出有機磷「托福松」，與食藥署食餘檢體檢驗出托福松結果一致。