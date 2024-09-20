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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊搬「東方文華」救火京華城　綠議員：張飛打岳飛

▲▼蔣萬安市政總質詢-何孟樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員何孟樺。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃珊珊昨日開記者會強調京華城案一切依法行政，且過去也有案子適用相關的容積獎勵法規，如東方文華酒店提出的改建案，由此可證柯市府並無圖利京華城。對此，民進黨議員何孟樺今（20日）表示，東方文華跟京華城不一樣，京華城是商業區，然而，東方文華是一個金融服務的園區，也有主要計畫跟自提計畫，京華城則沒有主要計畫，又不符合土管條例，兩者相比，完全就是張飛打岳飛，她並直言，黃珊珊和民眾黨就是在拿其它計畫來繼續混淆視聽。

何孟樺提到，黃珊珊試圖用《都市計畫法》裡面的地方政府可以來自行訂定細部的計畫，來為京華城案開脫，但這個案子就不是這個樣子，當時，京華城案是用《都市計畫法》24條，其實監察院也有指出，它不符合相關的規定，京華城案就是一個商業區，商業區就是要依照《土管條例》來看。

何孟樺進一步指出，黃珊珊根本就講錯了，東方文華根本不是在郝龍斌時代，而是在馬英九時代，2003年來做決策的，東方文華跟京華城也不一樣，京華城是商業區，商業區跟住宅區和民眾生活比較接近，用比較嚴格的法規來規範，然而，東方文華是一個金融服務的園區，法規規範比較寬鬆。

此外，何孟樺說明，東方文華也有主要計畫跟自提計畫，所以，其實跟京華城沒有主要計畫，又不符合土管條例來說，完全就是張飛打岳飛，她直言，黃珊珊跟民眾黨就是在拿其它的計畫來繼續混淆視聽，拿出其它案子，想要把別人拖下水，以為這樣就可以證明柯文哲沒事，這樣的做法真的非常可恥。

何孟樺表示，都審會的主席是柯文哲，雖然柯文哲一直說自己沒有參與都審會，沒有下指導棋，不過，可以在非常多的內容，或執秘等人，都可以看到柯文哲的影子。

何孟樺認為，京華城和東方文華案並陳來看，讓人更加懷疑，柯文哲跟京華城案是不是有不可告人的秘密，才會一路幫京華城開綠燈，和東方文華案有這麼大的差別，她也認為，檢調須要好好來調查，民眾黨也應該好好講清楚、說明白，而不是繼續拿其它的案子來混淆視聽。

針對此事，許淑華也表示自己不解黃珊珊為什麼要一直幫京華城講話？尤其是之前被打臉後，現在又提出文華酒店的自建案。「東方文華和京華城案一樣是『自地重建』，但同樣是『自地重建』的案子，為什麼東方文華一下就被打回票，而且不得其門而入，當場被拒絕。」

許淑華說，京華城卻是一路開綠燈，馬上就拿到建照，馬上就可以開工，到最後拿到史上最高的容積率，這兩個個案，拿出來反而自打臉，可以看出來柯文哲擺明就在圖利。最後她反問民眾黨，是真的在集體支持貪污嗎？集體在支持圖利嗎？集體在幫京華城背書？

★未經判決確定，應推定無罪

▼民進黨台北市議員許淑華。（資料照／記者陳家豪攝）

▼民進黨台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳家豪攝）

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