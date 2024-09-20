「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

▲國民黨台北市議員游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃珊珊昨日召開記者會說明京華城案，適用的法規是《台北市都市計畫施行自治條例》，地方政府可以在細部計畫裡面決定基地容積率，並開嗆，請質疑的議員回去念一下法條。對此，國民黨北市議員游淑慧今（20日）表示，2020年的提案資料，可以窺見法源依據是寫《都市計畫法》第24條，黃珊珊要拗成《都市計畫施行自治條例》第25條，變成自證柯文哲市府圖利，游淑慧並直言，黃珊珊只敢用部分法條騙小草。

針對黃珊珊昨日在記者會的澄清，游淑慧表示，不管是白營政治獻金亂帳，還是京華城案容積，全都有黃珊珊，但黃珊珊都沒事，讓她不禁覺得黃珊珊根本就是「死道友不死貧道」的代表。

游淑慧指出，黃珊珊一方面撇清關係說京華城非她業管項目、她不會處理，一方面又出來說三道四，亂扯一通，且黃珊珊又堅持京華城案的法源依據是《台北市都市計畫施行自治條例》第25條。

游淑慧點出，黃珊珊的澄清內容，說是柯文哲市府認為土地有合理使用之必要時，「主動幫京華城修擬的細部計畫、幫京華城創設的容獎項目」。

▲國民黨台北市議員游淑慧說明，《台北市都市計畫施行自治條例》第25條的內涵。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

對於黃珊珊的說法，游淑慧強調，這不是愛公務員，而是害公務員，變成自證柯文哲市府圖利，而且也打臉柯文哲之前說的，他今年三四月才知道的瞎話。

游淑慧開酸，黃大律師開出的這帖藥是毒藥還是良藥，這些被告要不要喝？就看未來柯文哲、彭振聲和黃景茂的辯護主張敢不敢用就知道，現在黃珊珊在這裡瞎扯嗆聲也沒用。

游淑慧進一步說明，按照黃珊珊的證詞，是柯文哲市府「主動」認為京華城有必要增加容獎，那柯文哲、彭振聲、黃景茂就慘了，他們必須要說明，為什麼覺得京華城有必要增加容獎？合理必要性在哪？

此外，游淑慧認為被告們，也必須說明，除了京華城，還主動給過哪塊地非都更、非危老、非海砂的私人改建案容積？游淑慧直指，畢竟當時審議資料和過程裡，完全沒有市政府的必要說明。

接著游淑慧曬出京華城案2020年的提案資料，可以看見京華城才是提案人，法源依據是寫《都市計畫法》第24條，她狠嗆，為什麼黃珊珊要拗成《都市計畫施行自治條例》第25條？

游淑慧揭露，其實這兩條法規差異就在提案人是誰、主動權誰發動。「高學歷年輕的小草們，若把法條文字攤開來看，他們都看的懂，所以黃珊珊每次只敢用條號和部分文字騙人。」

▲國民黨台北市議員游淑慧說明，《都市計畫法》第24條的內涵。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

游淑慧還不解，黃珊珊為什麼要把提案擬定的責任攬在柯文哲市府身上？她質疑，難道是為日後京華城容積率保衛戰留下法律伏筆？方便京華城日後能主張信賴保護原則，主張是市府主動給的，就不能收回。

游淑慧感慨，律師天職是為客戶利益辯護，只不過「不知道黃律服務辯護的對象是：台北市民？柯文哲？還是沈慶京」？

▼國民黨台北市議員游淑慧指出，京華城2020年的提案資料，可以窺見京華城才是提案人，法源依據是寫《都市計畫法》第24條。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

