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體驗釜山小吃！他點「煎餅＋黑輪湯」價格曝　網嚇傻：錯怪墾丁了

一名男網友近日飛往南韓釜山旅遊，在當地的特色小吃攤「布帳馬車」點了一份煎餅與魚板湯，沒想到竟要價台幣近1千元。（示意圖／擷取自Google Maps）

▲網友抱怨，到韓國釜山玩吃到超貴的路邊攤。（示意圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

南台灣旅遊勝地墾丁近期爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被詬病剝削遊客，導致墾丁觀光逐漸沒落，不過就有一名男網友近日飛往南韓釜山旅遊時，在當地點了一份煎餅與魚板湯，價格曝光後，讓網友紛紛驚呼「錯怪墾丁了！」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他近日前往釜山西面站觀光時，在韓國街頭特色小吃攤「布帳馬車」享用當地美食，他點了一份煎餅與一份魚板湯，怎料結帳竟被收取4萬韓元（約新台幣960元），讓他當場傻眼直呼「真是太可怕了！」

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▲▼ 。（圖／）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「好貴啊天啊」、「看來是我們錯怪墾丁了」、「以韓國的物價這樣台幣1000真的偏高了」、「觀光客不宰一刀對不起」、「坑殺觀光客，前幾年去釜山也被路邊攤宰過，買個韭菜煎餅要價台幣200多」、「知道墾丁是天堂了吧」、「還是去明碼標價的地方吧，這就跟台灣夜市宰外國觀光客同個道理。」

不過也有人回覆，布帳馬車的消費本來就不低，「會貴是因為專門給人喝酒聊天的地方啦」、「這其實不算是真正的路邊攤，有些布帳馬車的收費其實比餐廳還貴，主要是去喝酒的」、「煎餅比較貴，我之前是點了3樣，約台幣一千，這裡主要是喝酒聊天，或者觀光客吃個氣氛經驗」、「布帳馬車本來就不是便宜的地方，是你自己誤會什麼了吧」、「同樣的東西，布帳馬車會比一般餐館貴」、「西面布帳點菜真的貴，不過酒水記得價位就蠻正常的。」

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