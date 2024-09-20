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極罕見！雙子宮婦女「左右各懷一胎」　成功生下小兄妹

近日，中國出現一起極其罕見的產婦案例，一名患有先天雙子宮畸形的李姓婦女，今年1月發現自己懷孕，不但懷上了龍鳳雙胞胎，而且還是左右子宮各懷一個。（圖／翻攝抖音／陝視新聞）

▲中國出現一起極其罕見的產婦案例，一名患有先天雙子宮畸形的李姓婦女，今年1月發現自己懷孕，不但懷上了龍鳳雙胞胎，而且還是左右子宮各懷一個。（圖／翻攝抖音／陝視新聞）

圖文／CTWANT

近日，中國出現一起極其罕見的產婦案例，一名患有先天雙子宮畸形的李姓婦女，今年1月發現自己懷孕，不但懷上了龍鳳雙胞胎，而且還是左右子宮各懷一個。由於與正常妊娠相比，雙子宮中的雙胎妊娠僅有百萬分之一，因此引起醫療界關注。近日，這對龍鳳胎順利誕生，且母親也平安無事。

綜合陸媒報導，「西安市人民醫院」官方微博近日發布影片，住在陝西省西安市的李女士先天患有「雙子宮畸形」，意即她生來擁有左右2個完全分離的子宮，各自有獨立的宮體、宮頸，附有各自的輸卵管、卵巢、圓韌帶、闊韌帶等。據介紹，這種現象的原因是在胚胎發育過程中，2側副中腎管未完全融合，因此各自發育成獨立的子宮。

在雙子宮的女性中，妊娠後容易出現反復流產、早產、胎兒生長受限、產後出血等併發症，子宮破裂、扭轉的風險也大大提高。根據陸媒指出，事實上李女士此前也曾懷孕過1次，但在27週時就因不明原因流產。

2024年1月，李女士發現自己再次懷孕。根據早孕期超聲波檢測顯示，她不但懷上了雙胞胎，而且是左右子宮各懷一個。由於與正常妊娠相比，雙子宮中的雙胎妊娠發生率約為百萬分之一，迄今為止國內外僅有幾例報告，成功足月分娩的更是罕見，因此這樣特護的案例引起了醫護的特別關注。

在醫護人員的嚴密監護照料下，李女士在孕37週時透過剖腹產，成功誕下一對龍鳳胎，哥哥重3.26公斤，妹妹寶2.4公斤，且母親也平安無事，在術後第4天便成功出院。

消息傳出，中國網友為這對小生命平安誕生同時，也紛紛開起了小兄妹的玩笑，「呦，還分男女宿舍」、「簡直是生來的頂級配置，2個寶寶出生前就各自住起獨棟別墅」。

然而也有許多人對這樣的調侃感到不舒服，認為是拿危險的狀況開玩笑，「我同事雙子宮，流產3回才生下個男孩，太不容易了」、「我媽也是雙子宮，當時懷了2個但只能要１個，我爸媽以為我是兒子才留下了我」。

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