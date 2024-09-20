匿名訊息「你女友跟前任狂出去」！他愣住　全場點頭：8成可信

▲遠距戀愛的男網友收到匿名訊息，告知他女友和前任常出去。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

收到匿名訊息稱另一半與前任仍會一起出去，一般人看到應該都會很困惑，到底要不要相信。一名男網友指出，收到匿名訊息，稱遠距離的女友還有跟前男友出去，讓他不知道到底該不該相信。

原PO在Dcard以「收到匿名人士說我女友一直有和前任出去」為題發文，表示和女友是遠距離，近日IG收到一個疑似假帳號傳訊「好心跟你提醒一下，你女友一直都有和前任出去」，有進階的詢問這個人是誰，以及事情的經過如何，但對方現在都沒有回應了。

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原PO透露，就目前已知的情報，女友沒有和前任完全斷絕聯絡，而女友本來就有平日會和朋友出去吃飯的習慣，只是很少會主動說去哪吃飯，也沒有每一次都有拍照，「我本來想說就直接問我女友，但仔細想想，我們最近感情還不錯，假設沒有這件事情，就變成我胡亂懷疑她，可能會吵架，假設真有這件事情，她大概也不會承認。」

原PO苦惱，「後來想乾脆就當作沒看到這個訊息，可是搞不好是真的好心人士在提醒，又想默默地蒐證至少先確認真有這件事情再問，到底該怎麼辦。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「有九成他是看不下去提醒你」、「以我自己經驗告訴你，通常匿名人士跟你說的話大概80%可信」、「直接攤開說」、「這種訊息85%都是真的」、「帽子戴好，別弄掉了」、「偷偷觀察，你總要先找到證據才能確定吧」。

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