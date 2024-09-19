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日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑　醫搖頭：很多人搞錯

▲▼女、茶藝、喝茶、泡茶、和服、喝飲料、咖啡、喝。（圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲女子認為「每天喝1杯檸檬汁」可調整體質且可美白。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

現代人重視養生，認為吃所謂的鹼性食物有益健康。就有一名患有胃食道逆流的女子平時注重保養，聽信「檸檬是鹼性食物，可以調整體質」，於是每天早上空腹喝一杯自製的檸檬汁，沒想到症狀卻加劇，甚至出現手部紅癢、黑色素沉澱的情況。對此，醫師表示，檸檬汁對於胃食道逆流患者來說並不適合，檸檬的酸性pH值接近胃酸，會直接刺激食道黏膜。

林口長庚醫院胃腸肝膽科副教授李柏賢在粉專《Dr.Le 李柏賢》發文表示，近日門診遇到一位女性患者，深受胃食道逆流困擾，雖然沒有不良生活習慣，還非常注重養生，卻不明白為何症狀加劇，同時她提到，手部皮膚出現紅癢及黑色素沉澱，懷疑肝臟出現問題。

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經進一步詢問，才發現她因為工作常曬太陽，常常覺得疲倦，聽人家說「檸檬是鹼性食物、可以調整體質」，所以這幾周每天早上空腹喝一杯自製的檸檬汁，並且擠完檸檬汁後未洗手就進行戶外工作，認為檸檬能夠美白及改善體質。

醫師示警，檸檬汁對於胃食道逆流患者來說並不適合，檸檬的酸性pH值接近胃酸，會直接刺激食道黏膜。（示意圖／PIXABAY）

▲醫師李柏賢表示，檸檬汁對於胃食道逆流患者來說並不適合，檸檬的酸性pH值接近胃酸，會直接刺激食道黏膜。（示意圖／PIXABAY）

李柏賢指出，「鹼性食物」的概念來自於「酸鹼飲食理論」，該理論主張不同食物在體內代謝後，會產生酸性或鹼性物質，進而影響血液和體內環境的酸鹼平衡，根據此理論，鹼性食物（如蔬果、堅果、豆類）對健康有益，而酸性食物（如肉類、奶油、含糖飲料、加工食品）則可能對健康有害。

李柏賢提到，然而，這一理論並無很強的證據支持，也未受到廣泛認同，實際上，人體的酸鹼平衡由腎臟和呼吸系統嚴格調控，血液的酸鹼PH值始終維持在一個非常狹窄的範圍內（7.35至7.45之間），正常情況下，單憑飲食難以大幅度改變血液的酸鹼值，因此，檸檬、蔬果等「所謂的鹼性食物」對健康有益，更多是因為這類食物富含對人體有益的維生素、礦物質和纖維，而非因為它們能「改變」體內的酸鹼值。

李柏賢說，檸檬汁對於胃食道逆流患者來說並不適合，檸檬的酸性pH值接近胃酸，會直接刺激食道黏膜，將導致胸口灼熱感、口泛酸水與胸悶等症狀加劇，長期大量飲用不僅無法改善症狀，反而可能讓情況惡化，此病友經過飲食衛教以及服用制酸劑後，症狀完全緩解。

除了胃食道逆流，李柏賢點出，患者手部的皮膚問題也可能與「植物性光敏感皮膚炎」有關，檸檬富含光敏感物質，若接觸檸檬汁後未清潔乾淨，皮膚暴露於紫外線下，會增加紫外線對皮膚的傷害，導致色素沈澱與變黑，雖然檸檬對胃食道逆流患者不建議過量攝取，但它仍是營養豐富的食材，富含維生素C與抗氧化劑，對免疫系統與皮膚修復有益，適量用作調味料不僅能增添風味，還能帶來健康好處。

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