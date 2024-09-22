　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 16開賣就爆災情！果粉崩潰控「無法解鎖、關機、死當」

▲蘋果iPhone 16系列20日起開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲蘋果iPhone 16系列20日起開賣。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果iPhone 16於20日全球同步開賣，引發排隊與搶購潮。不過，有消費者發文表示，購買iPhone 16並開箱後遭遇無法解鎖、無法關機，甚至死當的狀況，令人相當失望。消息一出，引發關注。

有網友在Threads上發文表示，購滿了iPhone 16後，回家卻發現手機關機關不了，解鎖也解不了；也有用戶透露，他的iPhone在轉移資料時死機。對此，許多用戶將這些問題歸咎於iOS 18的更新，並指在更新到iOS 18後遇到了手機發燙、App閃退等問題。

▲不少網友開箱iPhone 16後，發現有無法解鎖、無法關機，甚至當機的狀況。（圖／翻攝自Threads）

▲不少網友開箱iPhone 16後，發現有無法解鎖、無法關機，甚至當機的狀況。（圖／翻攝自Threads，下同）

消息曝光後，不少網友也透露遇到類似問題，只能選擇將手機恢復成出廠預設值，或者將整支手機送回原廠退貨。但也有人認為，這些問題可能是新機上市初期的品質不穩定所導致，建議在購買新機前應該先深思熟慮。

對此，3C達人張利安認為，新的手機預載的是新的作業系統版本，這在軟體上面比較容易會有類似這樣的狀況發生。他建議，如果消費者遇到問題，可以嘗試透過軟體來解決；如果軟體部分無法解決，可能就是硬體方面的問題，那就必須送原廠檢測。

▲不少網友開箱iPhone 16後，發現有無法解鎖、無法關機，甚至當機的狀況。（圖／翻攝自Threads）

另外，有專家也提醒，iOS 18是一次大規模的改版更新，可能會有Bug的出現，因此建議有疑慮的用戶先不要急著升級，可以先觀察一段時間；而對於有意升級的用戶，則應該先做好備份。

ET快訊
3死中毒案「托福松過高」！親友稱小米是送的　專家驚揭1疑點
才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋
六月突曬全黑圖！「難怪我只能是正宮」
史上最重房市管制　經濟學家：央行要打破房市必漲的不敗信仰
五月天為周思齊獻唱滿滿彩蛋！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 16開賣就爆災情！果粉崩潰控「無法解鎖、關機、死當」

前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！怒曬2答案：誰懂啊

iPhone16 上市心癢癢？ 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

Tim哥蘋果發表會「最大心得曝光」　偏愛數字系列：效能真的大升級

印度i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！　這國工作73天才買得起

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

iPhone 16開賣就爆災情！果粉崩潰控「無法解鎖、關機、死當」

前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！怒曬2答案：誰懂啊

iPhone16 上市心癢癢？ 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

Tim哥蘋果發表會「最大心得曝光」　偏愛數字系列：效能真的大升級

印度i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！　這國工作73天才買得起

色人妻結婚不到2年就出軌！被同事性能力嚇到：第一次濕成這樣

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

快訊／10縣市豪大雨特報！南部防豪雨　最新警戒區曝

快訊／台南深夜計程車、救護車路口車禍　5人受傷送醫

囂張！台南球棒隊闖粽子店「狂扁2顧客」　警火速逮3人送辦

拍攝山頂「目擊男女激戰」還狂換姿勢　全場驚嘆：哪款手機這麼神

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

貨幣兌換、計程車跳表都要注意！　旅遊專家曝「9大旅行詐騙」

全家上吐下瀉送醫！元凶竟是「媽手上小傷口」

《寶可夢卡牌》手遊版玩法大公開　領免費卡包收藏經典寶可夢

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

3C家電熱門新聞

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

iPhone16開賣全台廠商搶買氣

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！

Tim哥蘋果發表會最大心得曝光

iPhone 16續航力曝　PTT驚：有點威猛

iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

羅技2024新品搶先看！

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

這國i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！

羅技推首款《原神》聯名商品

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

中華電信iPhone16「第一哥」出爐

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

更多熱門

相關新聞

前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！

前果粉曝退坑iPhone原因「是計算機」！

蘋果iPhone 16系列20日起開賣，許多果粉迫不及待換新機，甚至連夜排隊搶頭香，但也有一群人堅決不用iPhone。就有網友貼出截圖，稱「計算機」是他不用iPhone的原因之一。當中列出兩個算式，直呼iPhone的答案「誰懂啊！」引發眾人討論。

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

42.6%民眾不想換iPhone16！台灣大哥大加碼「這個」iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防讓人秒破防

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

這國i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！

這國i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！

iPhone 16 Pro系列在印度生產　將激發股市成長潛能

iPhone 16 Pro系列在印度生產　將激發股市成長潛能

關鍵字：

iPhoneiPhone16iOS18問題抱怨

讀者迴響

熱門新聞

台東3死中毒案托福松過高！專家驚揭1疑點

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋辣翻

屏轎車墜溝渠滅頂　駕駛受困溺水亡

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

六月突曬全黑圖「難怪我只能當正宮」

詹皓晴首爾4強戰退賽　因搭檔太累　

「4星座」中秋後大翻身　愛情、事業雙豐收

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

直擊／看周思齊看到衣服濕了！大巨蛋多處漏水　球迷無奈換座位

徐少強夫婦追思會「生前甜蜜合照」惹淚

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！

更多

最夯影音

更多

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面