iPhone 16開賣就爆災情！果粉崩潰控「無法解鎖、關機、死當」

▲蘋果iPhone 16系列20日起開賣。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果iPhone 16於20日全球同步開賣，引發排隊與搶購潮。不過，有消費者發文表示，購買iPhone 16並開箱後遭遇無法解鎖、無法關機，甚至死當的狀況，令人相當失望。消息一出，引發關注。

有網友在Threads上發文表示，購滿了iPhone 16後，回家卻發現手機關機關不了，解鎖也解不了；也有用戶透露，他的iPhone在轉移資料時死機。對此，許多用戶將這些問題歸咎於iOS 18的更新，並指在更新到iOS 18後遇到了手機發燙、App閃退等問題。

▲不少網友開箱iPhone 16後，發現有無法解鎖、無法關機，甚至當機的狀況。（圖／翻攝自Threads，下同）

消息曝光後，不少網友也透露遇到類似問題，只能選擇將手機恢復成出廠預設值，或者將整支手機送回原廠退貨。但也有人認為，這些問題可能是新機上市初期的品質不穩定所導致，建議在購買新機前應該先深思熟慮。

對此，3C達人張利安認為，新的手機預載的是新的作業系統版本，這在軟體上面比較容易會有類似這樣的狀況發生。他建議，如果消費者遇到問題，可以嘗試透過軟體來解決；如果軟體部分無法解決，可能就是硬體方面的問題，那就必須送原廠檢測。

另外，有專家也提醒，iOS 18是一次大規模的改版更新，可能會有Bug的出現，因此建議有疑慮的用戶先不要急著升級，可以先觀察一段時間；而對於有意升級的用戶，則應該先做好備份。