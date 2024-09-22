11拿很久！學生妹打工換iPhone16「分12期」被罵丟臉　一票挺她

▲原PO還在用iPhone11。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 16系列近日開賣，掀起一波換機潮。就有妹子表示，她的11已經用很久，所以早有換16的念頭。雖然目前還是學生、沒有存款，不過有在打工，打算分12期買iPhone，算下來一個月付3千出頭，可以接受。結果媽媽不僅不同意，還要求退掉，「買一支手機還要分期很丟臉」，令她傻眼又無奈，不知如何是好。

原PO在Zuvio發文「買iPhone分12期 居然被罵」，因為手上的11真的用了很久，所以知道要出16的時候，她就已經決定要換16。目前還是學生的她有在打工，每個月收入大概可以應付生活開銷和想買的東西，但因為沒有存款，打算分12期換手機，「一個月付三千出頭的分期，我覺得還可以接受，所以開賣當天就直接訂了。」

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眼看就快收到貨了，媽媽得知後卻叫她退掉，「說我如果只能分期付款，就不應該買，買一支手機還要分期很丟臉什麼的。」原PO媽更認為，應該每個月拿那3000塊去投資，不該花在手機分期上。這令她直呼，「可是分期還0利率不就是給我這種人嗎？為什麼不能分期？為什麼分期買手機就很丟臉？」

貼文引發兩派爭議，就有人挺原PO，「0利率幹嘛不分」、「0利率分期也是一種理財方式，沒理由不使用～」、「有時候選擇蘋果，是因為它可以活比較久，原PO原本是用11，現在都出到16了，也有一些損傷，拿去維修不如換新的，而且分期慢慢繳，總比一次拿一疊出來心痛好。」

但也有網友表示，「沒存款就不要買手機了吧」、「媽媽說的其實沒錯…你有什麼非換不可的原因嗎」、「我覺得我很認同媽媽說的話欸！真的學生時期能賺的錢就已經很少，還不如存錢投資。」