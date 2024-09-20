籲大法官不要盲從執政黨黨綱　藍委：死刑存廢應由立法院決定

▲國民黨立委吳宗憲 。（資料照／國民黨文傳會提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

憲法法庭將於今（20日）下午宣判「死刑」是否違憲。對此，國民黨立委吳宗憲表示，「不能為0.1％的殺人犯人權，卻漠視99.9％人民的安全」，並呼籲大法官，在政府沒有改善社會安全網、達到安居樂業前，大法官不要論廢死，且認為，「死刑存廢」一事應交給有民意基礎的立法機關來決定。

針對「死刑」是否違憲，吳宗憲直指，請記得原諒被告是被害人家屬的權利，絕對不是義務，在政府沒有改善社會安全網、達到安居樂業前，大法官不要論廢死，他接著表示，「不能為0.1％的殺人犯人權，卻漠視99.9％人民的安全」。

此外，他指出，大法官曾3度表示死刑相關規定，乃「維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要」，並無違憲。吳宗憲強調，維護國家安全公益的必要性，至今仍是最高價值，大法官務必守護之，切勿盲從執政黨黨綱。

吳宗憲進一步說明，廢死派主張國家不能成為殺人的機器，但這是本末倒置，因為國家必須擔起懲罰的責任，才能有效制止犯罪，保護全國人民生命利益。

吳宗憲也認為，維持國家得以死刑，才能避免社會用復仇手段「私刑報復」，並透過嚴謹的偵查、審理、更審、判決確定，依法執行刑罰。

吳宗憲感慨，廢死派還說不能讓死刑淪為被害人遺屬的報復，應採「修復式正義」，這完全是旁觀者言論，他並重申，原諒加害者是家屬的權利，不是義務。

「我處理過數十件殺人案，從驗屍、解剖、偵查起訴，讓被告罪有應得只是填補被害人一小區塊而已，被害人家屬所面臨的不只是一個生命，而是整個家庭的破碎，我絕不會向錯誤的人權團體低頭。」

吳宗憲坦言，曾經的他坐在象牙塔裡學習法律，也曾經質疑過，死刑的存在真的合理而必要嗎？但是，自從分發擔任檢察官後，他發現理論是虛無飄渺的，理論可以高談闊論，但那不是真實。自此吳宗憲再也沒有質疑，也不再認為這個社會不需要死刑，因為他所有的經驗都是建立在血淋淋的屍體上、在哀痛欲絕的家屬心情上。

最後，吳宗憲呼籲，法律的制訂是國民意志的展現，死刑存廢更是如此，應交給有民意基礎的立法機關來決定。