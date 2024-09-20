死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20日）做出合憲限縮的判決。對此，國民黨立委吳宗憲表示，今天的判決諸多限制，目前的37名死刑犯，如果符合任何一條件，極有可能逃過一死，甚至重返社會。

吳宗憲表示，今天下午憲法法庭針對故意殺人者，判死刑是合憲的，但也設下諸多限制，包括，1. 殺人犯罪情節需最嚴重、2. 要有律師幫他辯護、3. 最高法院審判時要給被告答辯的機會、4. 精障者不得判死刑。至於這37名死刑犯，如果符合上述情形之一，就可以請求檢察總長提起非常上訴，一旦經法院撤銷原確定判決，就會重新審理，極有可能逃過一死。

吳宗憲說，他昨天就有提到，自從司法院107年實施社會量刑調查，近4年多來已無死刑定讞案件，那這37名死刑犯，極有可能免於死刑，甚至重返社會。呼籲司法院針對「教化可能性」及「精神鑑定」，儘速訂出審理規定。

吳宗憲也呼籲法務部，大法官既然已經表明死刑並不違憲，那案件已死刑定讞者，就該勇敢並儘速執行死刑。

另外，針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」乙詞，吳宗憲說，因為定義過於不明確，請司法院、檢察總長對此加以定義，以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。

對此，法務部長鄭銘謙回應，確定判決還是存在，身分沒有改變，接下來是否要再審理，會啟動相關程序。