大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

▲國民黨立委吳宗憲 。（資料照／國民黨文傳會提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

憲法法庭今（20日）宣判死刑有條件合憲，但進一步限縮死刑適用範圍，包括殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、最高法院審判時要給被告答辯的機會，以及精障者不得判死刑。然而，針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」一詞，國民黨立委吳宗憲表示，因為定義過於不明確，請司法院、檢察總長對此加以定義，以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。

吳宗憲提到，很榮幸，自己預測到大法官的決定，如同他這兩天發文表示，故意殺人判死刑是合憲的，今天下午憲法法庭針對故意殺人者，宣告判死刑是合憲的，但也設下諸多限制。

吳宗憲指出，這些限制包括，殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、最高法院審判時要給被告答辯的機會，以及精障者不得判死刑。

至於，目前有37名死刑犯，吳宗憲表示，如果符合上述情形之一，就可以請求檢察總長提起非常上訴，一旦經法院撤銷原確定判決，就會重新審理，極有可能逃過一死。

吳宗憲直指，他昨天就有說，自從司法院2018年實施社會量刑調查，近5年多來已無死刑定讞案件，那這37名死刑犯，極有可能免於死刑，甚至重返社會。

因此，吳宗憲呼籲司法院，針對「教化可能性」及「精神鑑定」，儘速訂出審理規定，同時，他也呼籲法務部，大法官既然已經表明死刑並不違憲，那案件已死刑定讞者，就該勇敢並儘速執行死刑。

最後，吳宗憲強調，大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」一詞，因為定義過於不明確，請司法院、檢察總長對此加以定義，以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。