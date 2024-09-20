2男同家銀行先後被騙　桃園警與行員聯手阻詐

▲警方獲報男子遭詐欲匯款投資，趕忙前往勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙猖狂，桃園警方一日內在同一家銀行接獲兩起詐騙案，所幸兩名男子在警方和行員勸說及舉案例，分別放棄匯款30萬元及申請新開帳戶。

▲另名男子要新開帳戶作投資用，恐淪為人頭帳戶，員警和行員聯手勸阻。（圖／八德警分局提供）

桃園市政府八德分局四維派出所員警昨日上午10時、下午16時，接獲八德區介壽路同一銀行通報，疑似有民眾受騙案件，員警陳和盛上午接獲銀行通報，行員表示，一名42歲郭姓男子欲匯款新台幣30萬，卻不清楚收款人的身分，在行員關懷提問下發現郭男疑似在做線上投資，警方也查詢該投資平台，發現平台曾多次被通報警示，所幸郭男在警方勸說下打消匯款念頭。

下午員警王宸鴻接獲同一銀行的再次通報，32歲的谷姓男子，到銀行要申請開新戶，谷男稱曾經受某網友幫助，解決網路帳戶遭盜用問題，在網友的邀請下，要開新帳戶作投資使用，警方輔以洗錢帳戶案例告知谷男，可能會遭受利用成為人頭帳戶，經員警耐心勸導下，郭男與谷男分別取消匯款及辦理帳戶，成功協助行員攔阻。警方呼籲民眾進行投資理財時，務必謹慎查證，有任何可疑狀況，可撥打110或165反詐騙專線查詢，避免受騙上當。