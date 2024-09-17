貪賺1萬元當詐騙車手　工人錢沒了還要被關1年8個月

記者黃翊婷／綜合報導

工人小偉（化名）貪圖1萬元報酬，被詐騙集團吸收擔任車手，去年9月間前往指定地點向被害人收取100萬元，結果事情露餡，他因此被逮。台南地院法官認為，小偉有毒品前科，僅因貪圖小利，甘願擔任詐團車手，於是依3人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年8個月，得手的1萬元也全數沒收。

▲小偉貪圖1萬元報酬，答應擔任詐團車手。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小偉經不詳人士告知，代為收取、轉交款項就可以拿到一筆報酬之後，被詐團吸收擔任取款車手；而被害人去年8月間加入LINE投資群組，被詐團成員以投資股票獲利為由誆騙，答應交付100萬元投資款項。

小偉收到「上級」指示，在去年9月間帶著偽造的付款單據與被害人碰面，他假冒成公司人員收下100萬元，接著從中拿走1萬元報酬，再把剩餘的99萬元放到台南某公園的廁所隔間，讓詐團成員自行前往拿取。

後來被害人驚覺受騙，帶著付款單據前往警局報案。警方在付款單據上採集到小偉的指紋，於是立刻循線將人逮捕。小偉到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台南地院法官認為，小偉因毒品案件被判刑3個月確定，去年7月底才易科罰金執行完畢，卻未能記取教訓，再次觸法，僅因貪圖小利，甘願擔任詐團車手，考量到他已經坦承犯行，兼衡他在本案中的分工、涉案情節、經手款項金額等因素，最終依3人以上共同以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年8個月，犯罪所得1萬元也全數沒收，全案仍可上訴。