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台中原民勞工好聲歌喉賽　員警宣導詐騙手法與交安意識

記者李陳信得／台中報導

臺中市政府勞工局今(17)日於中秋佳節舉辦「原住民勞工好聲音歌唱活動」，地點選在谷關原民市集，旨在凝聚原鄉部落居民情感，並發揚原住民傳統文化，活動現場洋溢著歡樂的中秋節氣氛，原民好聲音的演出成為節慶亮點。台中警也到現場宣導打詐意識及交安宣導，避免陷入詐騙陷阱。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市勞工局今日上午在谷關市集舉辦原民勞工好聲音比賽，現場大家高歌一曲爭取名次，谷關所員警也現場宣導打詐及交安意識。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

許多原民勞工齊聚在谷關市集，比賽開始大家大展身手高歌一曲，經過多輪比賽後下午3時許成績出爐，113年台中市原住民勞工好聲音歌唱大賽第一名由蘇俊力獲得獎金6000元，第二名王鴻祖獲獎金400元，第三名蔡人傑獲獎金3000元，第四名黃聖金或獎金2000，最佳人氣獎詹翊幸及最佳服裝造型獎李淑貞各獲得獎金1000元，市議員古秀英表示，藉此活動希望能夠增金當地觀光，也可以熱絡原民之間情誼，希望明年度會繼續辦理好聲音比賽，能夠將原民之聲推出去，畢竟有許多的高手都在民間。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

谷關派出所所長林冠廷與警員蔡宇傑受邀於上午9時許抵達現場，並與市議員古秀英、勞工局長林淑媛、市政顧問江世大、和平區調解委員會主席鄒盛達等貴賓一同參與活動，現場原民展現自己的好聲音。藉此機會，警方特別向現場的居民與遊客宣導今(113)年7月份立法院三讀通過的「打詐新四法」。所長及警員介紹了六大常見詐騙手法，包括「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「交友詐騙」、「猜猜我是誰詐騙」以及「假檢警詐騙」，提醒民眾提高防範意識，遇到疑似詐騙情形時應保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免陷入詐騙陷阱。警員亦不忘宣導交通安全的重要性，提醒民眾遵守「車輛慢看停」、「行人安全行」等核心理念。同時，警方也呼籲民眾在中秋節歡聚烤肉之餘，務必適量飲酒，切勿酒後駕車，以免造成安全隱患。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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