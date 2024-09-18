貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

記者黃翊婷／綜合報導

19歲陳姓男子加入詐騙集團擔任車手，今年3月底至7月間詐團成員成功從一名貴婦手中騙得2984萬元，接著雙方又相約面交275萬元投資款，沒想到陳男一抵達就被埋伏警員逮捕。新竹地院法官日前審理此案，考量到陳男已經坦承所有犯行，且查無犯罪所得，於是依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑11個月。

▲貴婦遭騙2984萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男加入詐騙集團擔任向被害人取款的車手，詐團成員在今年3月底至7月中旬間，透過LINE傳送訊息給一名貴婦，聲稱可以代為操作投資股票獲利，貴婦一時不察上當，陸續給出2984萬元。

後來貴婦發覺異狀向警方報案，沒想到詐團成員竟又與她聯繫，於是乾脆將計就計，以「面交275萬元投資款」為由，答應與詐團成員碰面。陳男接到上級指示，帶著偽造的印章、工作證、收據與貴婦會面，結果一到場就被埋伏的警方逮捕。

新竹地院法官認為，陳男年僅19歲，卻不思依循正途獲取穩定收入，反而貪圖不法錢財，加入詐團，價值觀念偏差，考量到他是詐團中不可或缺的重要角色，但犯後已坦承所有犯行，且查無犯罪所得，最終依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑11個月，全案仍可上訴。