　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

記者黃翊婷／綜合報導

19歲陳姓男子加入詐騙集團擔任車手，今年3月底至7月間詐團成員成功從一名貴婦手中騙得2984萬元，接著雙方又相約面交275萬元投資款，沒想到陳男一抵達就被埋伏警員逮捕。新竹地院法官日前審理此案，考量到陳男已經坦承所有犯行，且查無犯罪所得，於是依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑11個月。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲貴婦遭騙2984萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男加入詐騙集團擔任向被害人取款的車手，詐團成員在今年3月底至7月中旬間，透過LINE傳送訊息給一名貴婦，聲稱可以代為操作投資股票獲利，貴婦一時不察上當，陸續給出2984萬元。

後來貴婦發覺異狀向警方報案，沒想到詐團成員竟又與她聯繫，於是乾脆將計就計，以「面交275萬元投資款」為由，答應與詐團成員碰面。陳男接到上級指示，帶著偽造的印章、工作證、收據與貴婦會面，結果一到場就被埋伏的警方逮捕。

新竹地院法官認為，陳男年僅19歲，卻不思依循正途獲取穩定收入，反而貪圖不法錢財，加入詐團，價值觀念偏差，考量到他是詐團中不可或缺的重要角色，但犯後已坦承所有犯行，且查無犯罪所得，最終依3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑11個月，全案仍可上訴。

ET快訊
柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」
漢來「長公子」偷吃2寶媽直播主　女起底已婚非首次出軌
沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴
蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝
快訊／19歲警專生中秋買春涉白嫖　深夜立即開除學籍
快訊／黎巴嫩「BB Call」全國集體爆炸！增至9死、280

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

警專生「吸毒白嫖」35秒自白影片曝光　搶賣淫女被痛毆

快訊／19歲學生中秋買春涉白嫖　警專不忍了：立即開除學籍

19歲警專生花4300元完事涉白嫖「壞江湖規矩」　警約談樓鳳妹

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

彰化超商傳猝死！男躺店內沙發　休假消防員驚覺「已出現屍斑」

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

台灣人波蘭街頭扯鈴炫技　教喊「水啦」全場台味應援

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

警專生「吸毒白嫖」35秒自白影片曝光　搶賣淫女被痛毆

快訊／19歲學生中秋買春涉白嫖　警專不忍了：立即開除學籍

19歲警專生花4300元完事涉白嫖「壞江湖規矩」　警約談樓鳳妹

黎巴嫩集體爆炸增至11死4000傷！　真主黨誓言報復以色列

金錢豹老董「離婚原因」曝光　美魔女1舉動讓他愛上

張惠妹穩交年下男友13年！Sam做1事獲天后芳心…「男友視角」網暴動

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

張惠妹全球巡演…年下男友Sam愛相隨！「準女婿」出席阿妹媽壽宴

柯文哲案破口！沈慶京「京華城套現」近百億　手法曝光

貴婦遭騙2984萬反設陷阱　19歲車手沒拿到報酬還要關11個月

金錢豹創辦人傳奇發跡史曝光！　賣麵打造百億帝國

快訊／北韓「再度」向東發射飛彈！　墜落日本海域之外

女特助飛上枝頭成「台灣地王媳婦」：很多人以為我是愛他的錢

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

18歲女大生騎機車上國道！沒戴安全帽還開心比YA

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

彰化男猝死陳屍超商沙發30hrs　最後身影曝

警專生被控白嫖打小姐遭圍毆　

變態密醫侵犯正妹患者！她發抖爆哭：別這樣

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

快訊／餐酒館廁所反鎖　員工破門見女店長已死亡

更多熱門

相關新聞

台中原民好聲歌喉賽　警宣導詐騙、交安

台中原民好聲歌喉賽　警宣導詐騙、交安

臺中市政府勞工局今(17)日於中秋佳節舉辦「原住民勞工好聲音歌唱活動」，地點選在谷關原民市集，旨在凝聚原鄉部落居民情感，並發揚原住民傳統文化，活動現場洋溢著歡樂的中秋節氣氛，原民好聲音的演出成為節慶亮點。台中警也到現場宣導打詐意識及交安宣導，避免陷入詐騙陷阱。

貪賺1萬元當車手　工人要關1年8個月

貪賺1萬元當車手　工人要關1年8個月

大武警結合正興青年工作站活動　反詐+交安宣導

大武警結合正興青年工作站活動　反詐+交安宣導

「國泰盾」四大聯防機制備受肯定　國泰世華阻詐績效同業之冠

「國泰盾」四大聯防機制備受肯定　國泰世華阻詐績效同業之冠

性侵14歲女兒！逼拍OnlyFans　還找陌生男硬上

性侵14歲女兒！逼拍OnlyFans　還找陌生男硬上

關鍵字：

新竹地院詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／警專生中秋買春拉K慘遭痛毆

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

蘇力颱風最快今晚生成！葡萄桑外圍雨彈炸北東　周五起下更大

孫綻認想婚　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

即／警專生中秋假期買春+白嫖　

烏男「鞭炮放下體引爆」　差點害死老婆

嘉義男剛出獄　動手性侵室友伴侶

「大巨蛋觀眾席」脫衣女球迷　IG被神出！大尺度模特

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面