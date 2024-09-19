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社會 社會焦點 保障人權

她被騙83萬再帶「30萬」赴約　誘出2車手絕地反攻

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）指控，張姓男子、吳姓男子分別擔任詐騙集團的一線、二線車手，她被騙83萬餘元之後驚覺有異，於是與警方配合，攜帶「30萬假鈔」再次與車手碰面，這才將兩人逮住。小芸對張男、吳男提告求償，台南地院法官審理之後，判兩人應連帶給付小芸83萬9893元。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲小芸發現被騙，乾脆將計就計，反過來引誘車手現身。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

小芸在判決書中主張，張男、吳男與至少4名身分不詳之人共同組成詐騙集團，張男擔任一線車手，負責向被害人取款，再把錢交給二線車手；吳男則擔任二線車手，負責監控一線車手，並把錢轉交給其他詐團成員。

小芸控訴，她因為誤信詐團話術，自去年10月底起，陸續交付83萬9893元，後來發現受騙，剛好詐團成員又要求她繼續交付投資款項，乾脆與警方配合，在同年底帶著「30萬元假鈔」與車手面交，這才將張男、吳男逮住。

小芸認為，張男、吳男也是詐團的一員，應該負起連帶賠償責任，因此決定對兩人提告求償83萬9893元。張男、吳男在刑事訴訟部分已各被判處有期徒刑8個月確定；民事訴訟部分，兩人經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到庭，也沒有提出任何書狀陳述或答辯。

台南地院法官認為，張男、吳男及本案詐團其他成員共同施行不法詐欺行為，導致小芸損失83萬9893元，兩者之間具有相當因果關係，應視為共同侵權行為人，理當負起連帶賠償責任，最終判兩人應連帶給付小芸83萬9893元，全案仍可上訴。

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