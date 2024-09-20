全聯iPhone 16「1小時熱銷破千支」！全台門市今起開放預購全機種

▲全聯首度加入iPhone首發預購行列，第一波短短1小時熱銷破千支。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

蘋果iPhone 16系列今（20）日起正式開賣，先前除了直營門市、電信業者可預購外，全聯也首度加入iPhone首發預購行列，第一波短短1小時熱銷破千支，19日晚間直播加開少量快閃預購，1小時再銷破百支。全聯表示，即日起同步開放「全台門市」預購iPhone16系列全機種，下訂後約3到4周陸續出貨。

全聯線上「隔日達」今年首度加入iPhone首發預購行列，整體預購量相比去年12月初次販售iPhone 15系列成長近10倍。特別是首波預購，搭配全支付滿額加碼贈點活動，最高可省下3500元，成功吸引消費者下單，短短一小時就熱銷破千支。

▲全聯在9月19日推出直播加開少量快閃預購，iPhone 16系列短短一小時再銷破百支。（圖／業者提供）

因應市場熱度，昨（19日）晚間加開第二波iPhone 16系列少量快閃預購，在LINE官方帳號推出「全聯八點檔」直播，使用全支付可省下3200元，直播一小時再銷破百支。

全聯表示，即日起同步開放全台門市（離島除外）預購iPhone16系列全機種，商品下訂後，預計3到4周開始陸續出貨。

▲全聯即日起同步開放全台門市（離島除外）預購iPhone16系列全機種。（圖／記者林育綾攝）

全聯也觀察消費者喜好，其中以iPhone 16 Pro最熱門，約占預購量一半，容量又以256GB最受歡迎，占比超過6成。顏色方面，iPhone 16/16 Plus系列以「白色」最受歡迎；而高階款iPhone 16 Pro/ Pro Max系列，則以首度亮相的「沙漠色鈦金屬」最搶手，近一半消費者選擇入手。業者推估，iPhone 16系列魅力不減，後續將有持續下單潮。

▲好市多iPhone 16 系列，以現貨販售為主，每卡限購一台。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，美式賣場好市多（Costco）也在今日起開賣iPhone 16系列，每款售價平均比市價優惠約千元，最多能省下1461元，每位會員卡「限購1台」。

記者直擊好市多內湖店，「iPhone 16 Pro Max」、「iPhone 16 Pro」256G 已全數完售。而目前現場並未販售512G、1TB等規格，熱門型號規格、顏色都陸續銷售一空。店員說明，後續會再進貨，但到貨時間未定，好市多將以現貨供應販售，不開放預訂及預購，實際情況以現場為主。

▼好市多iPhone 16 系列，每卡限購一台。（圖／記者林育綾攝）

▼好市多內湖店販售iPhone 16系列規格、售價一次看。（圖／記者林育綾製表）