全聯直播賣iPhone 16！今晚8點開搶最多省3200　果粉最愛顏色曝光

▲全聯推出「全聯八點檔」直播賣貨，iPhone 16下單最高省3200元。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

還沒買iPhone 16的果粉可把握機會！全聯今（19）日晚間8點將推出「全聯八點檔」直播，包括iPhone 16等商品爆殺價開賣，使用全支付加上會員福利點贈點，等同最高省下現金3200元。此外還有保養品下殺25折、吹風機77折，手刀限量搶。

全聯福利中心LINE官方帳號將於今日晚間8點推出「全聯八點檔」直播。「全聯隔日達」再推直播快閃限定優惠，凡購買直播指定商品，滿1000元就贈1000福利點，滿2000元再贈1000福利點，最高共贈2000福利點，限量前150名。

搭配iPhone 16系列隔日達原預購優惠，使用全支付結帳最划算，滿2萬元加碼贈1.5萬福利點（共贈1萬7000點，等同於現金1700元）。若消費滿4萬元，加碼贈3萬福利點（共贈3.2萬點，等同於省下現金3200元）。

若使用PX Pay結帳，滿2萬元加碼贈1萬福利點（共贈1萬2000點，等同於現金1200元)；消費滿4萬元，加碼贈2萬福利點（共贈2萬2千點，等同於現金2200元）。各門檻優惠不累贈，每一會員卡限回饋一次。

▲全聯LINE官方帳號將於今日9月19日晚間8點，推出「全聯八點檔」直播，多款商品爆殺價。（圖／業者提供）

全聯表示，「隔日達」今年首度加入iPhone首發預購行列，整體預購量相比去年12月初次販售iPhone 15系列成長近10倍。特別是首波預購，搭配全支付滿額加碼贈點活動，最高省3500元，成功吸引消費者下單，高達7成果粉使用全支付結帳。

隔日達也觀察消費者喜好，其中以iPhone 16 Pro最熱門，約占預購量一半，容量又以256GB最受歡迎，占比超過6成。顏色方面，iPhone 16/16 Plus系列以「白色」最受歡迎；高階款iPhone 16 Pro/ Pro Max系列則以首度亮相的「沙漠色鈦金屬」最搶手，近一半消費者選擇入手。業者推估，iPhone 16系列魅力不減，直播將再吸引一波下單潮。

除了iPhone 16，今晚「全聯八點檔」直播還有爆殺25折的SABON經典商品，原價2080元「SABON身體磨砂膏」下殺只要520元，香氛保養控可趁機囤貨。還有CLARINS克蘭詩熱賣「氧氣亮白淡斑精華50ml」，原價4298元，下殺1888元，等於不到44折就能購入。

另有吹風機「Panasonic高滲透奈米水離子吹風機(琉光粉)」下殺77折，直播價8388元，還送順髮氣墊梳組（限量100組），前150名下單再贈2000福利點。

▼全聯推出「全聯八點檔」直播，多款商品爆殺價。（圖／業者提供）

全聯八點檔直播資訊

時間日期：9月19日晚間8點（優惠時間到9月22日）

直播平台：全聯福利中心LINE官方帳號

直播加碼：購買直播指定商品，滿1000元贈1000點，滿2000元再贈1000點，最高共贈2000點(限量前150名)。