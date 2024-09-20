台灣大iPhone 16 骨灰果粉「松菸露營」搶頭香　啦啦隊助陣再送大禮包

記者楊智仁／綜合報導

iPhone 16 系列於今日（9/20）正式開賣，而這次台灣大哥大祭出「Tim哥美西旅行團」以及各種回饋刺激買氣，當然今年也吸引許多粉絲前來，頭香哥從18日晚上9點就開始排隊，今年將頭香申辦iPhone 16 Pro沙漠色鈦金屬 (512G)。

▼台灣大iPhone 16頭香哥。（圖／記者湯興漢攝）

台灣大哥大今年選在「臺北文創旗艦門市」（松菸）舉辦首賣會，首賣日現場吸引果粉排隊人龍，今年排頭香的黃先生18日晚上9點就來門市排隊，他表示自己不只是台灣大資深用戶，更是骨灰級果粉，針對今年新機AI功能非常期待。今年頭香申辦iphone 16 Pro沙漠色鈦金屬 (512G)，並獨享3次抽獎機會。台灣大今年提供超過10萬元排隊禮，前20名申辦iPhone 16的果粉人人有獎，最大獎價值四萬元Apple大禮包，林之晨總經理更現場加碼，再多送出一組Apple Watch Series 10給現場果粉。

對此，除了福利大放送外，台灣大哥大今年也請到啦啦隊Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀到現場助陣，今年更邀請3C達人Tim哥，只要申辦指定專案，就可抽16組「美西AI朝聖之旅」。台灣大哥大當日申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包，包含AI全能智慧平板套裝、Apple Watch Series 10、AirPods第3代，另外還有價值29,880元的AI全能智慧平板套裝、價值13,500元Apple Watch Series 10、mo幣等眾多好禮。

此外，11月20日前申辦台灣大指定iPhone 16專案用戶，可抽9日「美西AI朝聖之旅」，共16組名額，1人中獎，2人同行。首賣會現場以美西矽谷Apple Park、好萊塢星光大道、舊金山金門大橋等重點行程，營造美西風格，台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔連袂出席，並邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀《Go Stronger》應援舞，增添活力。