iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

▲iPhone 16開賣了。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 16 系列今（20）日正式開賣！不少果粉早早就到信義A13直營店排隊搶買。iPhone 16系列雖升級硬體規格，但價格卻凍漲！此系列的各機型有何差異，《ETtoday新聞雲》也根據蘋果官網製作出圖表，提供給心動卻猶豫不決的讀者參考。

iPhone 16系列新機，iPhone 16、iPhone 16 Plus這次推出5種配色，分別是黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍色，螢幕尺寸分別為6.1、6.7吋；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max推出4種配色，除了黑、白、原色，還有全新「沙漠色」，尺寸分別為6.3、6.9吋。

值得一提的是，iPhone 16 Pro系列這次將邊框縮窄，讓6.3、6.9吋的螢幕更大，其中iPhone 16 Pro Max因搭配新一代的超瓷晶盾，材質堅硬程度極高，被封「最強螢幕」。

▲iPhone 16系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製表）

iPhone 16還新增了「相機控制」按鍵，可以更輕鬆的取用相機工具。相機部分，iPhone 16一般版有二合一的4800萬像素Fusion相機，可拍攝超高解析度影像；iPhone 16 Pro系列相機則加入第二個4800萬像素相機，為四合一像素感光元件，並具備自動對焦功能。至於硬體方面，iPhone 16系列搭配A18晶片，讓電池續航力更持久。

雖說有部分網友認為，這次iPhone 16了無新意，不過新機開放預購後，仍被搶翻。根據燦坤預購數據，此次新機銷售冠軍為「iPhone 16 Pro Max」，其中256GB規格最快售罄，其次為512GB，而新色「沙漠色鈦金屬」成為最受歡迎配色；iPhone 16及16 Plus系列的話，則以「湖水綠色」和「湛海藍色」較受青睞。

今日是正式開賣日，更有民眾為了搶先買到「iPhone 16 Pro Max 256GB」，凌晨4時就到Apple 信義A13直營排隊。