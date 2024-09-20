　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 16開賣了。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 16 系列今（20）日正式開賣！不少果粉早早就到信義A13直營店排隊搶買。iPhone 16系列雖升級硬體規格，但價格卻凍漲！此系列的各機型有何差異，《ETtoday新聞雲》也根據蘋果官網製作出圖表，提供給心動卻猶豫不決的讀者參考。

iPhone 16系列新機，iPhone 16、iPhone 16 Plus這次推出5種配色，分別是黑、白、粉紅、湖水綠、湛海藍色，螢幕尺寸分別為6.1、6.7吋；iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max推出4種配色，除了黑、白、原色，還有全新「沙漠色」，尺寸分別為6.3、6.9吋。

值得一提的是，iPhone 16 Pro系列這次將邊框縮窄，讓6.3、6.9吋的螢幕更大，其中iPhone 16 Pro Max因搭配新一代的超瓷晶盾，材質堅硬程度極高，被封「最強螢幕」。

▲▼ iPhone 16系列規格比較。（圖／記者曾筠淇製表）

▲iPhone 16系列規格比較。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製表）

iPhone 16還新增了「相機控制」按鍵，可以更輕鬆的取用相機工具。相機部分，iPhone 16一般版有二合一的4800萬像素Fusion相機，可拍攝超高解析度影像；iPhone 16 Pro系列相機則加入第二個4800萬像素相機，為四合一像素感光元件，並具備自動對焦功能。至於硬體方面，iPhone 16系列搭配A18晶片，讓電池續航力更持久。

雖說有部分網友認為，這次iPhone 16了無新意，不過新機開放預購後，仍被搶翻。根據燦坤預購數據，此次新機銷售冠軍為「iPhone 16 Pro Max」，其中256GB規格最快售罄，其次為512GB，而新色「沙漠色鈦金屬」成為最受歡迎配色；iPhone 16及16 Plus系列的話，則以「湖水綠色」和「湛海藍色」較受青睞。

今日是正式開賣日，更有民眾為了搶先買到「iPhone 16 Pro Max 256GB」，凌晨4時就到Apple 信義A13直營排隊。

ET快訊
16歲高中生來不及逃…樓梯口喪命　校方悲：守規矩好學生
越式小吃店13人腹瀉狂吐！　衛生局勒令停業
快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　現場綠委歡呼加油
快訊／營建股一片慘綠！　15檔重挫
網紅星期天56萬粉專疑被盜！　變「1男摟2女」大頭貼
直擊／好市多iPhone 16省超過千元！　256G搶到剩1
快訊／央行重手！營建股崩了　重挫逾7%
快訊／新會期秒開戰！民眾黨團包圍NCC主委嗆「滾出去」
「反指標女神」7月才訂預售屋！　怒哀號：只是想換房

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

台灣大iPhone 16 骨灰果粉「松菸露營」搶頭香　啦啦隊助陣再送大禮包

中華電董事長「16蹲」喜迎iPhone上市：相信AI帶動銷量超過i15

直擊／中華電信iPhone16「第一哥」出爐　全公司輪班排9天搶沙漠金　

iPhone 16 Plus／Pro開箱！數字系列超有感升級　相機控制還得習慣

網路專家凱擘大寬頻讓你告別網路死角　指定方案免費享3台Mesh Wi-Fi 6分享器，再升級網路安全

直擊／台灣大iPhone16開賣「頭香哥出現」　自備豪華露營組搶新色

Joeman開箱iPhone 16 Pro心得來了！「唯一缺點」跟以前一樣

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

台灣大iPhone 16 骨灰果粉「松菸露營」搶頭香　啦啦隊助陣再送大禮包

中華電董事長「16蹲」喜迎iPhone上市：相信AI帶動銷量超過i15

直擊／中華電信iPhone16「第一哥」出爐　全公司輪班排9天搶沙漠金　

iPhone 16 Plus／Pro開箱！數字系列超有感升級　相機控制還得習慣

網路專家凱擘大寬頻讓你告別網路死角　指定方案免費享3台Mesh Wi-Fi 6分享器，再升級網路安全

直擊／台灣大iPhone16開賣「頭香哥出現」　自備豪華露營組搶新色

Joeman開箱iPhone 16 Pro心得來了！「唯一缺點」跟以前一樣

神引導大谷達成51轟51盜　栗山英樹稱讚四刀流：很有翔平風格

果然是劉在錫！　國稅局驚呆「怎麼查都零瑕疵」：國寶級誠實申報

台北人限定！「攜帶身分證正本」蔣萬安請看電影　2場次資訊曝光

「老人只記得過去」　枋寮警南下找到想恆春老家的住民

中國有望解禁日水產！　日媒爆：開「1條件」要日本答應

遇惡火來不及逃…16歲高中生樓梯口喪命　校方悲曝：守規矩好學生

逾500名會員點數遭盜「高鐵將贈點回補」 再設把關機制　

高雄護理師「開假戒菸班」偽造照片報帳A錢　檢廉搜索4人交保

金管會撂重話中信金退出！　彭博：正在評估不買新光金

遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

3C家電熱門新聞

中華電信iPhone16「第一哥」出爐

iPhone 16 Plus／Pro開箱！

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

台灣大i16 骨灰果粉露營搶頭香

中華電董事長16蹲迎iPhone上市

iPhone 16 Pro首開箱來了！科技達人曝心得

iPhone 16開賣了！　1張圖告訴你選哪支

台灣大iPhone16開賣頭香哥出現

羅技推首款《原神》聯名商品

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

羅技2024新品搶先看！

直擊／全台最早iPhone16排隊潮

iOS18正式上線！

網路專家凱擘大寬頻告別網路死角

更多熱門

相關新聞

好市多iPhone 16省超過千元　售價曝光

好市多iPhone 16省超過千元　售價曝光

蘋果iPhone 16 系列在今（20）日正式開賣，除了直營門市、電信業者外，也有不少果粉選擇衝賣場好市多購買。記者直擊內湖好市多，售價平均比原價省千元，每卡限購1台。其中最受歡迎的規格為iPhone 16 Pro 256G，還不到10點就賣到只剩下一種顏色，而現場並未販售512G規格。

台灣大i16 骨灰果粉露營搶頭香

台灣大i16 骨灰果粉露營搶頭香

獨／OL驚見「自拍片已傳送」　控鼎泰豐主管侵隱私

獨／OL驚見「自拍片已傳送」　控鼎泰豐主管侵隱私

iPhone 16開賣在即　網購拼「早上訂下午到」

iPhone 16開賣在即　網購拼「早上訂下午到」

全聯直播賣iPhone 16「最多省3200」

全聯直播賣iPhone 16「最多省3200」

關鍵字：

iPhone 16 ProiPhone 16iPhone蘋果手機

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

紀卜心3度被炎上「道歉了」

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

葉珂被爆懷孕！　黃曉明聚會狂加菜：我家孕婦要吃

快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面