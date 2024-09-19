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iPhone 16開賣在即！網購拼快速到貨「早上訂下午到」　最高回饋破3萬元

iPhone 16（圖／蝦皮購物提供）

▲iPhone 16 Pro系列預購人氣高。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／綜合報導

全新iPhone 16將於9/20上午8點正式開賣，電商平台不只祭出多重優惠，最高回饋破3萬元，吸引果粉換機，其中更推出指定區域「早上訂下午到」快速送貨服務，主打開賣日當天就能搶先收到首批新機。日前預購開跑後也觀察到，iPhone 16 Pro系列、256GB機型奪熱賣冠軍外，又以全新沙漠色鈦金屬和黑色鈦金屬最受消費者喜愛。

鎖定果粉的換機需求，東森購物網ETmall與蘋果官方同步於9/20起開賣iPhone 16系列，其中iPhone 16 Pro 128GB搭配DeMon氣墊面膜＋3合1 15W無線快充行動電源＋殼貼組，以及iPhone 16 128GB搭配3合1 15W無線快充行動電源＋殼貼組，分別有活動組合價優惠，舊款機型如Phone 15 128G也有降價可以輕鬆入手。另外，專區集結iPhone保護殼、保護貼、AirPods配件及線材、充電等各項周邊，一次滿足購機需要，讓配件全新升級。

iPhone 16登場後，momo購物網指出，預購第一小時iPhone商品頁面湧入人流較平日同時段成長超過300倍，其中iPhone 16 Pro系列年度話題新色「沙漠色鈦金屬」為首選，容量以256GB最受青睞，首批預購1分鐘內售罄。iPhone 16系列新機除了同步官網現貨開賣，也祭出舊機換新機優惠，9/30前購機享28家銀行最高回饋13%，「線上舊機回收」最高回饋32,000，凡刷指定銀行信用卡，即可登記享疊加最高回饋達36,000元。

蝦皮購物iPhone 16系列新機開賣，指定區域下單享當日到貨（圖／蝦皮購物提供）

▲利用舊機換新機拿回收金優惠，荷包可以省下不少。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物在9/13開放預約時也湧入大量用戶下單，型號以大容量的iPhone 16 Pro Max 256GB最受歡迎，並以「黑色鈦金屬」最受喜愛。針對9/20正式開賣日，平台祭出「刷卡最高5,000元回饋」、「限量9.25商城1,000元優惠券」、「蝦皮線上舊換新機最高32,760元回饋」三大優惠讓果粉無痛換機，再加碼推出指定區域「早上訂下午到」快速送貨服務，只需於當日上午10點前於活動頁面早上訂下午到專區完成下單，並且收貨地點符合基隆市、台北市、新北市、桃園市等指定區域，最慢當日18點前就能收到熱騰騰的全新iPhone 16。

根據Yahoo奇摩購物中心數據觀察，iPhone 16系列整體預購量相較iPhone 15成長近4成，其中以iPhone Pro系列、256GB的機型為預購大宗、全新沙漠色鈦金屬最受歡迎。新機開賣期間，Yahoo奇摩購物中心祭出下單即可抽SONY WF-1000XM5藍牙耳機以及限量ㄚ虎頸枕，9/30前使用星展信用卡購買iPhone 16新機任一機型，單筆分期滿30,000元以上並完成登錄，加碼再享限量3,600超贈點；果粉還可同享舊機優惠，刷指定信用卡滿額最高可享5000刷卡金，精選Apple系列配件領券也可享95折優惠。

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