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日本知名伴手禮出包！「仙貝有蒼蠅」　業者道歉急回收1.1萬盒

日本福岡人氣伴手禮「MENBEI」（めんべい）仙貝，以多種口味廣受觀光客喜愛。（圖／翻攝自「MENBEI」（めんべい）X）

▲日本福岡人氣伴手禮「MENBEI」仙貝，以多種口味廣受觀光客喜愛。（圖／翻攝自「MENBEI」（めんべい）X）

圖文／CTWANT

觀光客到日本福岡旅遊，必買人氣伴手禮之一「MENBEI」（めんべい）的仙貝，最近爆出食安疑慮，製造商山口油屋福太郎表示接獲消費者通報，商品中發現蒼蠅，業者公開道歉並主動回收逾1.1萬盒。

綜合日媒報導，「MENBEI」（めんべい）製造商山田油屋福太郎18日發聲明，表示本月2日有消費者通報，購買「辛子明太風味MENBEI原味」的仙貝中有異物；製造商員工取回有食安疑慮的仙貝，請外部檢驗機構調查，竟發現產品混入疑似蒼蠅的昆蟲。

對此，山田油屋福太郎沒有推卸責任，即便目前沒有接獲民眾客訴食用產品後身體出狀況，但為了預防還有其他異物混入，決定將主動回收11240盒商品；聲明中提及要召回的商品，為「MENBEI原味2枚×16袋」且保存期限至2024年12月29日的商品，保存期限下方記載的批號為「Lot.T66-027+YFT」與「Lot.T66-02C+YFT」。

「MENBEI」（めんべい）的仙貝傳出混入蒼蠅，業者道歉並回收1.1萬盒仙貝。（圖／翻攝自「MENBEI」（めんべい）官網）

▲「MENBEI」的仙貝傳出混入蒼蠅，業者道歉並回收1.1萬盒仙貝。（圖／翻攝自「MENBEI」（めんべい）官網）

山田油屋福太郎也承諾，今後會加強製作產品時的防蟲對策與品質管理，嚴格防範類似事件發生；若有民眾購買上述商品，可拿商品或收據到店家或撥打客服電話退款或換貨。報導中指出，山田油屋福太郎有食安疑慮的產品，是在福岡縣添田町的工廠製造，推敲可能是在製造過程中不慎混入蟲子。

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