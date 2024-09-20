媽狂掉手機！妹子祭1招竟「撿到老公」　7000人閃瞎：推薦在哪掉

▲原PO因為「媽媽太健忘」，竟因此認識未來老公。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

媽媽的健忘竟幫女兒找到老公！一名女網友近日分享，由於她的媽媽是個粗心大意的人，經常會掉東西，甚至曾在3個月內就弄丟2支手機，因此她也會把自己的聯絡方式夾在媽媽的手機殼裡，然而此舉竟也意外幫她「撿到一個老公」，甜蜜過程閃瞎不少網友。

這名女網友在Dcard發文表示，她的媽媽個性大剌剌，經常掉一些有的沒的東西，像是錢包、鑰匙等，就連她小時候都曾被媽媽忘在菜市場裡。而在4年前，媽媽又在3個月內弄丟2支手機，讓她決定出手幫忙，並想了一個很陽春的方式，「就是把我的聯絡資訊夾在她手機殼裡面」。

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▲原PO把自己聯繫方式夾在媽媽的手機殼內。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，後來媽媽的手機果真又弄丟，但因為手機上有她的聯絡方式，因此警方也迅速透過她通知媽媽到警局領回。巧合的是，當天值班的員警「剛好長在我審美點上」，因此她也積極主動進攻，最後不僅要到對方的Line，2人相處後也真的決定交往。

如今，原PO與男友即將步入禮堂，為了紀念媽媽掉手機的緣份而讓他們相識，他們也將喜帖上的插圖拿來訂製了一對手機殼，並把彼此的IG QR Code印在對方的手機殼上，幸福喊到「還好我是主動的E人（？）才沒有錯過，也跟大家分享我的喜氣，許願單身的都可以順利脫單、交往的可以結婚。」

貼文一出，馬上吸引7000多人按讚關注，不少網友也紛紛留言「超可愛的故事，緣分真的好奇妙」、「我準備好了，請問推薦哪邊掉手機？」、「恭喜！好可愛的故事，新婚愉快」、「好甜蜜的故事，我遇到欣賞的警察也都不敢要他私人Line，我是不是應該像原PO勇敢一點」、「問一下你老公，有沒有不錯的學妹值班時間，我等著丟手機」。