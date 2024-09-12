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想你但卻說不出口的「潛台詞」　12星座看完都笑了：這我

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲想念一個人的時候，12星座都有自己獨特的表達方式。（圖／翻攝自PAKUTASO，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

在感情的世界裡，有時候我們會因為害羞或是擔心對方的反應，而不敢直接表達自己的思念之情。然而，心裡的想念卻怎樣也藏不住，總是會透過一些行為或言語流露出來。每個星座在想念一個人的時候，都有自己獨特的表達方式。一起跟著《星座好朋友》一探12星座「想你了」的潛台詞，看看他們是如何傳遞這份甜蜜的想念！

牡羊座「欸我跟你說、我跟你說」
當牡羊座開始想你了，他的滿腦子裡都會是你，看見什麼都會聯想到你，所有的事都想跟你分享。無論是他剛經歷的小趣事，還是某個突然冒出的想法，他都會迫不及待地告訴你。你會發現他一直來找你，一聊天就停不下來，什麼有的沒的都要跟你說上兩句。這其實是因為他真的好想你，想通過這樣的方式來維持你們之間的聯繫。對於牡羊座來說，分享日常生活中的點滴，是他表達想念的最直接方式。

金牛座「走，去吃好吃的！」
「欸，這給你吃」、「我煮給你吃」、「我帶你去吃好吃的！」金牛座是個離不開吃的星座，而吃也是他最常用來「傳遞情感」的媒介。對金牛座來說，吃是世界上第二幸福的事，而第一幸福就是跟心愛的人一起享受美食。所以當他想你的時候，就會連帶地想到吃，有好吃的也想分給你吃。無論是親手做的料理，還是精心挑選的美食餐廳，這些都是他表達思念的方式。這樣的金牛座，總是用最實在的行動來告訴你他的心意。

雙子座「我好無聊喔」
當雙子座跟你說「好無聊」，你可以直接解讀成：「我需要你，你什麼時候才要來陪我，帶我出去玩？」雙子座其實是很會自己找樂子的，但當他不是跑出去玩，而是跑來找你，那就代表他真的在想你。他會用「無聊」這個詞來掩飾自己內心的思念，希望你能主動來陪伴他。對於雙子座來說，和你在一起的時間總是特別快樂，他希望你能成為他生活中的一部分，陪他度過那些無聊的時光。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

巨蟹座「早安晚安寶貝我想你了你也想我嗎」
巨蟹座如果想你了，一定會發送一封長長的訊息問候。這些訊息通常充滿了關心和愛意，比如：「你睡得好嗎？」、「你吃飯了嗎？」等等。字字句句都透露著他內心的在乎，並且希望能得到回應。他希望你也和他一樣在乎彼此，這樣才能安心。巨蟹座的人非常感性，他們會用這樣的方式來表達自己的思念和愛意，讓你感受到他的關心和溫暖，這是巨蟹座特有的細膩情感表達方式。

獅子座「你應該正在想我吧」
明明是自己想對方了，獅子座卻會用一種較為自戀的方式來掩飾自己的思念。他們會對你說：「你是不是在想我？我感覺到了喔！」當聽到你回答「我也正在想你」時，他們會感到超級開心，但表面上卻會裝作不在意地說：「喔，我知道啊。」這種搞怪、有點賴皮的表現，恰恰是獅子座在想你的時候特有的可愛模樣，他們希望能通過這樣的互動來增加你們之間的親密感。

處女座「再忙也要留時間給你」
當處女座心裡牽掛著你，他也許不會說很多甜言蜜語，但他會在行動上表現出來。無論多忙，他都會在自己的行程中留出一個位置給你，甚至會配合你來調整自己的計劃。他覺得用這樣的行動來證明自己的愛，才是最真實的表達方式。因此，如果你發現處女座總是願意抽時間陪你，無論是忙裡偷閒還是特意安排，那麼他肯定是在想你，這是一種無聲但深情的思念。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

天秤座「留言洗讚一波」
天秤座想一個人的時候，會忍不住想看對方的動態。他們可能會翻看你的照片、瀏覽你的社交媒體，甚至會給你的每一個貼文點讚、留言。不知不覺中，你的版面會充滿他的足跡，這是天秤座在想你的時候最常見的行為，他們希望通過這樣的方式來表達自己的關心和在乎。對於天秤座來說，這是一種不打擾但又能讓你感受到他存在的思念方式，非常細膩。

天蠍座「半夜也要傳訊息給你」
人們總說夜深的天蠍特別感性，這句話一點也沒錯。當你在大半夜看到天蠍的訊息，你問他怎麼了，他可能會回答「沒事」，其實這絕對是他在想你。天蠍座的人在夜深人靜的時候，特別容易感受到內心的情感波動，如果他在這個時候主動聯繫你，那麼肯定是無法抑制對你的思念。他希望能通過這些訊息來維持你們的聯繫，哪怕只是簡單的一句問候。

射手座「Surprise！」
射手座是行動派的，當他真的很想你時，就會想做點什麼來表達自己的思念。他可能會突然出現在你面前，給你一個驚喜，或者送你一個小禮物，讓你感到驚喜和開心。這些都是射手座表達思念的方式。他們希望能通過這樣的行動來讓你感受到他的在乎和愛意。對於射手座來說，看到你驚訝又開心的表情，就是他們最大的滿足和快樂。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

魔羯座「………」
魔羯座的人在感情上比較內斂，不太善於用言語來表達自己的情感。因此，當他們想念一個人的時候，往往會選擇靜靜地陪伴。他們可能會主動聯繫你，但又沒有什麼特別的話題，只是想聽聽你的聲音，知道你今天過得怎麼樣，這是魔羯座特有的沉默但深厚的思念方式。對於魔羯座來說，陪伴就是最好的表達方式，他們希望能通過這種無聲的關心來讓你感受到他的存在。

水瓶座「欸這根本是你！」
水瓶座很少老老實實地說「我想你了」，而是會用搞笑的方式去表達自己的思念。比如，他們可能會傳一個很蠢的影片給你，說：「欸，這根本是你！」雖然看起來很搞笑，但其實是他看到什麼新奇有趣的東西，就想第一個分享給你。他希望能通過這樣的方式來逗你開心，讓你感受到他的在乎和愛意，這是水瓶座特有的幽默和浪漫，非常可愛。

雙魚座「寶貝你記得嗎？」
「寶貝你記得嗎？我們之前一起去了某某地方，然後……」當雙魚座突然和你聊起往事，除了因為雙魚座念舊，還有很大一部分是因為他們喜歡加深與你之間的回憶感。這些共同的回憶讓雙魚座感到幸福和滿足，並且希望通過這樣的方式來表達自己的思念。他們希望你們之間有更多的美好回憶，這樣在每次回憶起來的時候，都能感受到那份甜蜜和愛意。

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