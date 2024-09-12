12星座愛上時會變這樣　雙子就愛捉弄另一半

▲本身就有點調皮的雙子座喜歡故意逗另一半開心。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出12星座愛上一個人的時候，會有哪些不一樣的小舉動呢，一起參考看看。

牡羊座

隨時好像都在生你的氣

牡羊座的個性天生就比較衝動，很多時候衝動說出的話很可能會傷害到愛人，可是其實心裡卻是為了對方好，但他們就是少根筋的生物，所以動不動就容易爆氣。

金牛座

樂意為你奉獻卻又很實際

金牛座的人一旦愛上就會很死忠，雖然他個性實際了點，可卻願意花很多時間配合你，他絕對不會輕易放棄你，甚至樂意犧牲自己去為你付出，可是如果他發現自己的付出毫無收穫，他也會很實際的跟你討價還價，這樣的怪招都是因為太愛了。

雙子座

超喜歡捉弄你

雙子座的人很難被控制住，因為他本身就是多變的類型，所以總是會讓人摸不透在想什麼。他真心喜歡上一個人的時候，會願意慢慢跟對方分享自己的世界，可卻也常常喜歡故意捉弄另一半。

巨蟹座

總是密切關注你

巨蟹座的人本身就有點缺乏安全感，他一旦愛上就會毫無保留的付出，雖然很會照顧你但卻也渴望被照顧，所以當他愛上的時候，你就會發現他總是太過密切的關注你。

▲天蠍會默默研究另一半的大小事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

獅子座

霸道到歇斯底里的地步

獅子座的人本身就對自己很有自信，尤其他又希望自己在別人眼中是很厲害的存在，所以在喜歡的人面前總是會刻意彰顯自己的霸道，他正是因為希望你只屬於他，所以偶爾也會霸道到有點歇斯底里的樣子。

處女座

總是一直找你麻煩

處女座的人天生就要求完美，很多小細節要是沒有做好都可能會讓他抓狂，尤其對於愛人更是會表現這樣難搞的一面，他會不斷的挑你麻煩，其實他們只是希望你可以變得更好。

天秤座

對你嘮叨個不停

天秤座的人很會社交，對他來說戀愛就是先從朋友做起，所以他會一點一滴滲透到你的生活裡，當他真的喜歡你，就會變得對你的大小事嘮叨個不停，因為他會覺得每件事情都要關心你，才會覺得自己有為你付出到。

天蠍座

研究你的大小事

天蠍座的人本來就給人一種神祕感，他的喜歡也總是默默的，可是卻還是很明確。當他真的喜歡上你，就會開始埋頭研究你的大小事，還會不斷有許多內心小劇場出現。

▲獅子對喜歡的人有時會顯得更加霸氣和霸道。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

帶著你一起玩一起瘋

射手座的人天生就喜歡刺激，不喜歡被束縛，所以當然會希望自己的另一半也同樣可以跟隨自己的腳步，當他喜歡上你，就會希望你可以融入自己的世界，陪他一起玩、一起瘋。

魔羯座

變得冷漠、沉穩

魔羯座的人天生就不太會甜言蜜語，對他來說表達愛的最好方式就是用行動來表達，他本來就是比較害羞的人，當他愛上你的時候，可能會表現得很無所謂，變得更加沉穩、冷漠，但很多時候他都是因為在默默思考，該怎麼做才可以讓你更幸福快樂。

水瓶座

默默記下你的喜好

水瓶座的人總是被說無法理解，他對於愛的表達看起來很平淡，可是其實都會默默觀察對方，並記下所有關於你的喜好。

雙魚座

你的事情都知道的一清二楚

雙魚座的人天生就比較體貼，尤其他對於愛總是勇敢付出，有喜歡就會不吝嗇的說出自己的心意，一旦喜歡上你，你的事情都會記得比自己的事情還要清楚，可能就連你不放在心上的事，他都會替你記得。