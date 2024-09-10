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就這樣奪走他的心　12星座最強偷心攻略

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲透過和射手常常分享生活會拉近彼此距離。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

星座好朋友》為大家介紹了面對12星座要怎麼樣來暗示，讓他們對自己產生更多好奇呢，一起參考看看。

牡羊座

透過朋友

牡羊們其實很受不了曖昧不清的感覺，所以想讓牡羊知道你的心意的話，透過朋友來暗示他是不錯的選擇，如果牡羊也喜歡你，那他就會展開攻勢來追你。

金牛座

請教問題

金牛是屬於比較有耐心的一個星座，從曖昧到愛情，他們需要一點時間，甚至是很長的時間來確認，所以急著告白絕對不是一個好方法，請他教你事情是一個很巧妙的小心機，因為細心又有耐心的金牛，一定要確定把你教到會他才肯罷手，而在這個過程中可以增進你們對彼此的認識，對於和慢熱的金牛培養感情，非常有幫助。

雙子座

天天聊天

雙子座就是喜歡聊天，只要你跟他聊得來，就有滿大的機會。所以可以說，跟雙子聊天的頻率也就代表了你們之間可能的機率，只要想盡辦法找他聊，然後漸漸的多跟他聊點感情上的事，聰明的雙子一定會讀懂你的暗示。

巨蟹座

節日送禮

巨蟹是個比較敏感的人，他們的心思很細膩，會非常在乎「被重視」、「被在乎」的感覺，所以從曖昧到愛情的過渡期，不妨在節日送點禮物表達心意，再看看他的反應。

▲擁抱,情侶,愛,戀人,幸福。（圖／翻攝自pixabay）

▲對天蠍直接表明自己的好感會讓他更欣賞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

獅子座

精心打扮

獅子座是個滿自戀的星座，就算你並沒有喜歡他，但你對他特別一點，他都可能覺得你對他有意思。在每次和他見面的時候都精心打扮、擦一點香水增加魅力，獅子一定會感覺到的。

處女座

故意吃醋

處女座對愛情其實是有點遲鈍的，如果不表示的明顯一點，他很可能就傻傻的跟你當「好朋友」一輩子。所以不妨在處女座跟別的異性很靠近時，表現出一點吃醋的樣子，如果他對你的吃醋非常在乎，甚至主動跟你解釋，那很顯然你對他來說是很特別的。

天秤座

肢體接觸

天秤們到哪都追求者一堆，想在眾多的追求者中脫穎而出，就要靠一點小心機，例如不經意的觸碰到他，在一起並肩過馬路的時候，做出保護他的動作，有機會的話就給他來個壁咚，像這樣的小動作會讓他感到心跳加速，只要天秤不拒絕，你就有機會。

天蠍座

直接表明

你那一點小心思，其實不用你說天蠍早就看出來了，所以大大方方的跟他說「我很喜歡你」，反而會讓他更欣賞你，覺得你跟其他人不一樣，也會想了解你更多。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲對雙魚展現滿滿保護欲，會讓他們逐漸被你的用心所融化。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

射手座

常常分享

射手們是享樂主義的代表，他跟天蠍不一樣，你太直接的表明你的喜歡，可能會讓他感到負擔，覺得還要想怎麼回應你。所以想跟射手培養感情，就要從朋友做起，除了互相分享心事，還可以想想有什麼自然而然的方式，例如下雨的時候跟他共撐一把傘，或把食物分一半給他吃，都是不錯的暗示方式。

魔羯座

投其所好

想了解魔羯，就要用投其所好的方式，一步步攻破他的心防。魔羯可說是12星座中最難追的星座了，找出他的喜好，藉由一樣的話題讓他感到跟你有共鳴，然後再多分享一些他有興趣的知識給他，他就會覺得跟你在一起很有幫助，這就是讓務實的魔羯心動的關鍵。

水瓶座

講講反話

想要暗示水瓶任何事情，必定要先吸引他的注意，然後吊吊他胃口，讓他有「解謎」的感覺，他才會一步一步的去了解真相，直到他抽絲剝繭發現了你真正的心意，那他會格外感到驚喜和感動。

雙魚座

處處保護

雙魚們有著天真浪漫和愛幻想的個性，最希望那種王子拯救公主的情節能在自己身上發生，也因為雙魚的個性比較柔弱，有時候受了委屈，還不知道要怎麼幫自己發聲，這時候你就要擔任好保護他的角色，雙魚的一顆心也就直接被你融化。

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