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才出生「丟嬰在家狂哭」　10歲哥挨餓打119！毒癮媽：不知爸是誰

▲▼ 。（圖／醫師賴俊維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶寶在嬰兒室住了3個月，保護當事人，畫面經過處理。（圖／醫師賴俊維提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

東元醫院小兒心臟科賴俊維醫師透露，一位媽媽吸毒成癮，產後竟獨留孩子在家，10歲的大兒子餓著肚子又看著寶寶哭鬧，所幸知道打119求救，寶寶便送去醫院照顧長達3個月。令人悲憤的是，媽媽不願繼續照顧，就連孩子的爸是誰都不知道，這段時間都是由護理師接力照顧，所幸在4日終於找到保姆。

醫師賴俊維在臉書表示，一位男寶寶在醫院住了3個月，背後卻有個心酸故事，「他的媽媽吸食安非他命成癮，生下這個寶寶之後沒幾天，就把寶寶和他哥哥兩人丟在家裡好幾個小時。」

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面對空無一人的家，年僅10歲的小哥哥也餓壞了，更不知道如何照顧哭鬧不停的弟弟，所幸他機靈打給119求救，寶寶就送到醫院照顧。

賴俊維說道，寶寶送來醫院檢查治療後，「他媽媽就棄養了，不想，也沒辦法繼續照顧他。」至於爸爸是誰，連媽媽本人都不知道。

賴俊維也透露，雖然社會局隨即介入，但整個新竹縣，一時卻找不到能夠照護嬰兒的地方，於是醫院的護理師們紛紛化身媽媽一職，三個月把屎把尿、餵奶、洗澡，甚至從家裡帶衣服、玩具，「哭了就抱著他繼續上班，餓了就一面餵奶，一面打護理紀錄。」

看著大家猶如接力賽，沒天沒夜的照顧嫩嬰，賴俊維說，「我們都戲稱：要養到什麼時候？養到會說話，還是養到上小學啊？」當然這只是個玩笑話。

直到昨天好消息傳來，社會局找到能照顧他的保姆，讓賴俊維感動直呼「孩子要從嬰兒室畢業囉！」儘管孩子出生坎坷不堪，賴俊維也正能量喊話，「寶寶以後可能還會有很多困難，祝福他能順順利利，有一個更好的人生，小寶寶再見。」

超大顆的洋蔥文曝光後，網友紛紛暖喊「還好寶寶還有聰明的10歲哥哥，希望10歲哥哥也能得到妥善的照顧」、「看到哭出來」、「淚推～感謝護理人員仁心仁術」、「護理師、醫生跟醫院好善良好感人喔」、「希望10歲的哥哥也好好的」、「希望兩個孩子都能好好地長大」、「希望可以遇到好保姆，平安長大」。

另有網友擔心詢問，寶寶是否因媽媽吸毒而影響健康，賴俊維回應「幸運地是，目前看起來沒有。」

本文由醫師賴俊維授權。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸毒有害健康！

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