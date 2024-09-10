交往10年說好結婚！買房後變了　網曝「男方1行為」是警訊：停損吧

▲男友總是迴避結婚話題。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

從情人走向紅毯的另一端，成為人生伴侶，是不少人在戀愛中夢想的事情，一名女網友表示，交往10年了，即今邁入30歲，兩人規劃未來結婚生子，2年前也一起在桃園買房，但近期談到結婚的話題，男友總次打哈哈帶過，愛愛的頻率少到一年只有一次，讓她開始感到擔心。

女網友在Dcard發文，「交往十年也買房了，但男友不求婚」，從學生時期就交往，所有費用都是AA制，包括頭期款跟房貸，交往初期就有談到結婚，以及生2個孩子的規劃，隨著周圍的人陸續結婚生小孩，男友始終沒有任何作為，談到結婚一事就敷衍帶過，「性行為的頻率也低到沒辦法懷孕，一年一次」。

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兩年前男友媽就提出，要結婚就要買醫療保險，婚後生活才有保障，原PO當時立刻簽訂醫療險合約，如今房子也買了，男友卻始終沒有開口求婚，「我不知道還有什麼是我需要做，他才會想和我結婚的點」，講到結婚話題都會忍不住落淚，不知道該怎麼辦。

對此，網友勸她直接攤牌，「未婚就一起買房子，你很勇敢喔」、「他打哈哈， 可能就是新娘不是你的機率高達9成，要不你直接攤牌，問他要不要結婚」、「他就是不想和妳結婚，先認清這個事實，然後攤牌，他就會一切都說出來」、「停損吧！他沒有想結婚！而且一年才一次…牛郎與織女的概念嗎」、「看起來他根本不想和你結婚，性行為一年一次完全是警報中的警報」。