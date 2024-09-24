3生肖「秋分」迎來新轉機　屬牛愛情、財運雙收

▲秋分節氣，標誌著秋天正式到來。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

時序進入24節氣的「秋分」（2024/9/22-2024/10/7），標誌著秋季正式開始。此時，暑氣消退，氣溫涼爽宜人，樹葉開始轉黃、變紅，農作物陸續成熟、準備收穫，常見習俗包括祭月、送秋牛等。在運勢方面，也代表一個新的開始，《科技紫微網》特別點名3生肖將迎來新的轉機，不妨參考看看。

生肖雞

秋分為生肖雞帶來了事業上突破的機會。這段期間內，你將發現自己在工作中的表現備受肯定，尤其是與管理或創意相關的職位，可能會有升職或加薪的好消息。此外，秋分的能量也有助於改善你的人際關係，與同事的合作更加順暢，讓你在職場中如魚得水。

生肖牛

對於生肖牛而言，秋分是重新調整生活步調的好時機。這段期間內，你可能會有新的財務計畫或投資機會，財運可望穩步增長。與此同時，感情生活也將有所進展，單身的牛兒有機會遇見心儀對象，已婚或有伴的牛則會在這段期間加深彼此的情感連結。

生肖蛇

秋分節氣對生肖蛇來說是個沉澱內心、重新出發的好時機。事業上可能會有新的方向出現，特別是與學習、進修有關的領域，這段時間內積極提升自我能力，將為未來帶來更多的機會。財運方面，過去的努力將開始顯現成效，有可能在此時收穫豐碩果實。