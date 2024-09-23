她租屋只實住20天「電費破3600」驚呆：也太扯　眾人點出吃電1關鍵

▲租屋只實住20天，電費竟破3600，她驚呆「到底有什麼問題啊，這個電費也太誇張」。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／趙蔡州報導

獨自在外面租屋生活，除了三餐及房租開銷外，電費也是一筆不小的支出，有一名網友求助，他今年3月起開始租屋，直到放暑假回老家為止，實際入住僅20天左右，結果房東竟通知電費要繳3600多元，讓他傻眼「到底有什麼問題啊，這個電費也太誇張」。

原PO在Dcard表示，今年3月他租了一間房子，不過直到5月下旬才正式入住，然後住到6月初大約住了20天，就因為暑假返回老家，預估9月開學才會再次回到租屋處，然而最近房東卻告知他，電費竟然要繳3600元，讓他完全不能接受。

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原PO說，儘管房東是從3月開始算到9月，他入住之前幾乎是完全沒用電，算來算去也只住了20天，其他時候都不在，插頭也都拔掉了，「我後來問了我媽，我們家之前2個月的電費也才2000多元，我怎麼可能才住了不到一個月，電費就要3600多元，到底有什麼問題啊？」

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為原PO可能是熱水器沒關，「如果儲熱式電熱水器都沒關，有可能六個月破600度」、「電熱水器很吃電喔，有關掉嗎」，但也有人猜測，「熱水器就算沒關，一天了不起6至8度而已，很明顯電錶被接公電」，建議原PO還是找房東確認清楚。