　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德稱共產主義強烈威脅台灣　陸國台辦：證實「台獨金孫」面目

▲▼ 2024.9.11國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德12日上午出席「『世代流轉、民主承啟』台灣人民自救運動宣言，「共產主義要併吞台灣」的威脅仍然存在甚至比過去更強烈。大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日痛批賴清德再次證實自己是「台獨金孫」，與民進黨強行對台灣灌輸「台獨」，若任其發展，只是把台灣民眾推入兵凶戰危險境，乃至子孫承受「台獨」引戰的惡果。

陳斌華指出，「台灣人民自救運動宣言」當年打著反對當局獨裁專制的旗號，拋出「制憲建國」、「以台灣名義加入聯合國」等分裂謬論，是一篇不折不扣的「台獨宣言」。

陳斌華痛批，賴清德對其推崇備至，企圖用以「洗滌人心」，再度證實自己「台獨金孫」的本來面目，充分暴露他謀求「台獨」分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陳斌華語強調，打著「民主自由」的幌子，將少數人的「台獨」主張強行灌輸給廣大台灣民眾，是賴清德、民進黨常作的勾當。「如任其發展，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍，讓民眾乃至子孫承受『台獨』引戰的惡果。」

陳斌華說，賴清德上台以來，為謀求「台獨」分裂，公器私用、不擇手段，肆意進行政治迫害、展開司法追殺，悍然打壓台灣反「獨」陣營、愛國統一力量，在台灣內部大搞「綠色恐怖」。其所作所為被台灣輿論認為是「民主退步」、「司法已死」和「自由堪憂」。

最後，陳斌華也呼籲，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。希望廣大台灣同胞真正理解民主、自由的真諦，認清「綠色恐怖」就是對民主自由的踐踏，認清「台獨」分裂就是對台海和平、自身安全的威脅，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，和大陸同胞一道，共創國家統一、民族復興的美好未來，真正實現當家作主的願望。
 

ET快訊
快訊／雨還沒停「擴大17縣市豪大雨特報」　3地升級豪雨
台中暴雨！馬路大積水　當地人傻眼「比颱風還颱風」
快訊／2童遭海浪捲走！　現場畫面曝
媽帶2孩搭高鐵！ 「一堆人裝睡」只有白髮翁讓座　作家氣炸
車道淹了！台中車站「變水上樂園」　乘客傻：司機可開救生艇
沒連假國道下午仍塞爆「多路段紫爆」　高公局曝原因
歐陽妮妮想生龍寶寶「和爸爸有關」！　感動喊：最棒的禮物
全聯買東西「抽中百萬汽車」　他接到來電驚：真的假的！
京華城案「隱藏人物」未上車　洪健益發不自殺聲明3問蔡壁如
快訊／15:36規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

主管命令「每天幫買三餐」　陸新鮮人拜託「先付錢」竟遭開除！

賴清德稱共產主義強烈威脅台灣　陸國台辦：證實「台獨金孫」面目

陸8月失業率上升0.1%　官員：畢業生進入勞動市場

德軍艦通過台海　解放軍全程跟監：堅決反制一切威脅挑釁

中國男路中央放炮　擾亂交通！下一秒慘遭車子輾爆

全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰：我們要睡了

捲恆大財務造假　普華永道被重罰19億元、停業半年

小米攝影機詭傳男聲「麻煩調一下唄」　女屋主驚疑被監控

女童「掛8樓外牆」力竭墜落！保全1樓當肉墊伸手接　成功救一命

魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知要切開脖子「別再喪命式自救」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

7歲妹獨自辦理Check in　流利義大利語和員工對談

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

S.H.E出道23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina：唱給兒子聽就心滿意足了

主管命令「每天幫買三餐」　陸新鮮人拜託「先付錢」竟遭開除！

賴清德稱共產主義強烈威脅台灣　陸國台辦：證實「台獨金孫」面目

陸8月失業率上升0.1%　官員：畢業生進入勞動市場

德軍艦通過台海　解放軍全程跟監：堅決反制一切威脅挑釁

中國男路中央放炮　擾亂交通！下一秒慘遭車子輾爆

全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰：我們要睡了

捲恆大財務造假　普華永道被重罰19億元、停業半年

小米攝影機詭傳男聲「麻煩調一下唄」　女屋主驚疑被監控

女童「掛8樓外牆」力竭墜落！保全1樓當肉墊伸手接　成功救一命

魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知要切開脖子「別再喪命式自救」

林子偉暫離先發陣容　古久保：二壘撲接多少影響肩膀

阿本出櫃挨酸「以前喜歡女生是騙人」！　長文吐心聲釣出炎亞綸

斗六市成年禮儀式復辦 　120名學子告別稚氣迎接成年與責任

快訊／雨還沒停「擴大17縣市豪大雨特報」　3地升級豪雨

中秋烤肉4吃法更健康　營養師推「最搭飲料」解油膩

台中爆雨！馬路大積水　當地人傻眼「比颱風還颱風」

加薪了！高雄3市立醫院10月起調薪1500　1600醫護受惠

房仲也稱「嚇到吃手手」　太平2年屋噴出單價49萬元

花蓮新城海堤2童落海！遭浪捲走游到沒力　水面上載浮載沉畫面曝

兄弟爭冠期碰上引退賽　周思齊：不要影響球隊

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

女童8樓墜落　保全當肉墊救一命

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

小情侶辦公室吵架「交疊擁吻」！全被看光

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！老師給答案

魚刺卡喉離奇消失　就醫被告知「要切開脖子」

小米攝影機詭傳男聲：麻煩調一下唄

全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰了

金價再創新高！陸足金飾品1克漲到3478元

外送員「車上猝死」畫面曝！同行：骨折還在送

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

德軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應

捲恆大財務造假　普華永道被重罰、停業

中國男路中央放炮　擾亂交通！下一秒慘遭車子輾爆

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

更多熱門

相關新聞

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠：以專制之心度民主之腹

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠：以專制之心度民主之腹

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風暴，日前更遭羈押禁見。中國國台辦昨公開批評總統賴清德，「公器私用、黨同伐異，在島內大肆製造綠色恐怖，追殺不支援民進黨，不認同台獨的各界人士。」對於國台辦為柯文哲抱屈，民進黨中國部今（12日）回應，台灣不是中國，不會要求「司法姓黨」並將其作為整肅異己的「政治工具」；中共不實指控只是暴露其「以專制之心，度民主之腹」，統戰分化台灣社會的險惡目的也不會成功。

陸挺柯文哲　柯志恩：他們那種司法還敢批台？

陸挺柯文哲　柯志恩：他們那種司法還敢批台？

國台辦聲援柯文哲　鍾佳濱：真是笑掉大牙

國台辦聲援柯文哲　鍾佳濱：真是笑掉大牙

國台辦幫柯文哲說話　陸委會：自曝其短

國台辦幫柯文哲說話　陸委會：自曝其短

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：反中則反智

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：反中則反智

關鍵字：

國台辦陳斌華.

讀者迴響

熱門新聞

全裸情侶玩泡泡浴墜樓亡　家長驚：乖乖女竟抽大麻

快訊／歐陽妮妮宣布懷孕了！

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

大蛇丸女友被酸「看上錢和房」他21字護愛

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

LINE「打2字」比已讀不回敷衍　一票年輕人愛講　

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

即／高雄驚傳墜樓　母女17樓墜下雙亡

快訊／雨區擴大「14縣市大雨特報」　半個台灣中獎

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面