賴清德稱共產主義強烈威脅台灣　陸國台辦：證實「台獨金孫」面目

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德12日上午出席「『世代流轉、民主承啟』台灣人民自救運動宣言，「共產主義要併吞台灣」的威脅仍然存在甚至比過去更強烈。大陸國台辦發言人陳斌華今（14）日痛批賴清德再次證實自己是「台獨金孫」，與民進黨強行對台灣灌輸「台獨」，若任其發展，只是把台灣民眾推入兵凶戰危險境，乃至子孫承受「台獨」引戰的惡果。

陳斌華指出，「台灣人民自救運動宣言」當年打著反對當局獨裁專制的旗號，拋出「制憲建國」、「以台灣名義加入聯合國」等分裂謬論，是一篇不折不扣的「台獨宣言」。

陳斌華痛批，賴清德對其推崇備至，企圖用以「洗滌人心」，再度證實自己「台獨金孫」的本來面目，充分暴露他謀求「台獨」分裂、升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陳斌華語強調，打著「民主自由」的幌子，將少數人的「台獨」主張強行灌輸給廣大台灣民眾，是賴清德、民進黨常作的勾當。「如任其發展，只會將台灣推向兵凶戰危險境，給台灣同胞帶來深重災禍，讓民眾乃至子孫承受『台獨』引戰的惡果。」

陳斌華說，賴清德上台以來，為謀求「台獨」分裂，公器私用、不擇手段，肆意進行政治迫害、展開司法追殺，悍然打壓台灣反「獨」陣營、愛國統一力量，在台灣內部大搞「綠色恐怖」。其所作所為被台灣輿論認為是「民主退步」、「司法已死」和「自由堪憂」。

最後，陳斌華也呼籲，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。希望廣大台灣同胞真正理解民主、自由的真諦，認清「綠色恐怖」就是對民主自由的踐踏，認清「台獨」分裂就是對台海和平、自身安全的威脅，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，和大陸同胞一道，共創國家統一、民族復興的美好未來，真正實現當家作主的願望。

