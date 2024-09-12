國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠：以專制之心度民主之腹

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案風暴，日前更遭羈押禁見。中國國台辦昨公開批評總統賴清德，「公器私用、黨同伐異，在島內大肆製造綠色恐怖，追殺不支援民進黨，不認同台獨的各界人士。」對於國台辦為柯文哲抱屈，民進黨中國部今（12日）回應，台灣不是中國，不會要求「司法姓黨」並將其作為整肅異己的「政治工具」；中共不實指控只是暴露其「以專制之心，度民主之腹」，統戰分化台灣社會的險惡目的也不會成功。

對於柯文哲京華城案，中國國台辦發言人陳斌華批評，賴清德自上台以來，一再操作司法行政手段，公器私用，製造綠色恐怖，目的是追殺不支持民進黨、不認同台獨的各界人物；陳斌華還聲稱，賴清德政府的目的是謀求一人一黨之私，為他遂行台獨排除障礙。

對此，民進黨中國部強調，台灣是民主法治國家，司法獨立是基本原則，我們尊重檢調與司法機關基於事實的獨立辦案。不是中共當局以「黨」的力量貫穿政府機構甚至民間企業的每個角落，習慣把司法視為維繫專制政權、打壓政敵與異議人士的政治工具。建議中共不該「以專制之心，度民主之腹」，不斷暴露自己對民主法治與司法獨立精神的無知。

民進黨中國部指出，柯文哲相關涉案尚待司法釐清，中國當局卻已定調為「綠色恐怖」，甚至公開表達「挺柯」，顯然是別有用心。為了「統戰分化」台灣社會，不惜刻意曲解事實、顛倒黑白，肆無忌憚地對台灣司法指手劃腳、試圖「帶風向」，始終不放棄對台灣「政治介入」。

至於藍營名嘴介文汲、郭正亮聲稱，美國也看不下去、要求賴清德節制。民進黨中國部回應，近來發現有名嘴宣稱因為柯文哲案「美國盼賴政府要節制」企圖炒作，繪聲繪影的內容顯然是假訊息。

民進黨中國部直言，先前澳洲智庫曾點名最常被中國官媒利用的「十大台灣名嘴」，指其有助中共認知作戰，這次疑似又是同樣模式，試圖達到「以台批台」、分化台灣社會、破壞民主制度的目的。這些論調與中共所謂的「綠色恐怖」論述如出一徹，但也都完全經不起事實檢驗。