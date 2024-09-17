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林俊憲拜訪帕運桌球銀牌程銘志　爭取提升選手獎金為台南留住人才

▲立委林俊憲於16日偕同市議員蔡筱薇、沈震東、朱正軒、黃肇輝前往帕運桌球銀牌程銘志家中拜訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委林俊憲於16日偕同市議員蔡筱薇、沈震東、朱正軒、黃肇輝前往帕運桌球銀牌程銘志家中拜訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在甫落幕的巴黎帕運中，台灣代表團取得3銀2銅，創下參賽四屆來的最佳成績，其中台南市參賽選手程銘志，更奪下桌球男子單打輪椅TT5級銀牌，立委林俊憲於16日偕同市議員蔡筱薇、沈震東、朱正軒、黃肇輝前往程銘志家中拜訪。

林俊憲除了肯定程銘志在國際體育賽事上的好表現並預祝中秋佳節愉快，也呼籲應提高運動選手獎金，為台南市留下優秀的運動人才。

▲立委林俊憲於16日偕同市議員蔡筱薇、沈震東、朱正軒、黃肇輝前往帕運桌球銀牌程銘志家中拜訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林俊憲表示，相當肯定程銘志在帕運桌球奪得銀牌的好表現，加上適逢中秋佳節，特別前來拜訪，表達恭喜與祝賀之意。他表示，運動表現是選手長期訓練的成果，對身障選手來說，要克服的訓練難關更為嚴格，選手本身要投注許多心血與時間，也需要周邊資源的協助與支持。為了避免優秀選手被其他縣市搶走，台南市政府應提供更多誘因，改善選手的訓練環境，才能培養出更多國手為國爭光。因此他與議員們會爭取提高帕運獎金，一起做為選手們的最佳後盾。

出身台南的程銘志，自小就被視為桌球天才，不料2011年遭酒駕車撞上導致左腳截肢，讓他幾乎斷絕桌球夢。之後在重新接觸輪椅桌球後，才重新延續夢想，並在今年三度征戰帕運後，奪得銀牌的好成績。林俊憲在了解程銘志的經歷後表示，要培養出優秀選手絕非一朝一夕可成，除了要勉勵選手們精進技術外，也要為選手爭取更好的運動環境，讓選手專心投入訓練，爭取更好的成績。

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