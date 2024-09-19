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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

▲▼葉元之 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院會今（19日）通過財政部提出的娛樂稅修正案，將電影、演唱會、戲劇舞蹈表演、職棒及職籃比賽等六大課稅項目的上限稅率折半，並開放地方政府得停徵部分項目的娛樂稅。立法委員葉元之呼籲立即檢討娛樂稅，他認為這僅是治標不治本的權宜之計，無法根本解決文化產業所面臨的困境。他批評財政部的版本只有部分減免，根本是把壓力丟給地方政府，為德不卒，呼籲政府全面廢除《娛樂稅法》，不要推卸責任。

葉元之說，過去他在擔任議員時就主張調降或取消娛樂稅，擔任立委後也優先提出廢除娛樂稅的法律提案，娛樂稅法源於動員戡亂時期的民國31年制定的「筵席及娛樂稅法」，當時主要為提倡戰時節約風氣、禁止奢糜浪費而課徵的特別稅，直至民國六十九年廢止筵席稅，另制定《娛樂稅法》，針對奢侈性質的娛樂活動課稅，以彌補財政不足和推行節約生活。

葉元之表示，娛樂稅是為了寓禁於徵，禁止娛樂消費的稅制，所以主要是針對消費者課稅而不是業者，早期為了避免浪費，但現在已經是工商業社會了，反變成政府鼓勵進行娛樂活動，擴大休閒文化產業，只要娛樂稅存在反倒讓國家整體稅制充滿矛盾，課稅行為不正當。

以文化部在板橋火車站旁的特專三用地設立「國家級國家兒童未來館」為例，葉元之說，之後收門票也可能要課徵娛樂稅，與政府推廣藝文的政策背道而馳，也讓為兒童專設的國家級未來館美意大打折扣，另外，國內剛興起觀看脫口秀演出的風潮，但現場演出也需課徵娛樂稅，反倒影響國內脫口秀的推廣，導致現在許多年輕人都在Youtube與網路平台觀看大陸脫口秀節目，點閱率動輒上萬，娛樂稅早已成為妨礙產業發展的稅賦，不利本土文化產業發展。

葉元之也指出，許多先進國家早已廢除或大幅減免娛樂稅，以促進文化產業的蓬勃發展。例如，英國、美國、日本等國家都對文化活動提供稅收優惠，甚至直接給予補助，鼓勵創作與消費。我國若繼續堅持過時的稅制，勢必在國際競爭中處於劣勢。

他也提到，政府若擔心廢除娛樂稅會影響財政收入，實際上，文化產業的繁榮將帶來更多的就業機會和經濟效益，進一步增加其他稅收來源。長遠來看，廢除娛樂稅將有助於提升國家的整體競爭力與形象。

葉元之認為，娛樂稅如果只是折半，根本就是「為德不卒」，無法真正解決問題還把球丟給地方。他質疑授權地方政府可以自行決定是否停徵部分項目的娛樂稅，顯然是把壓力丟給地方，除了必須要報財政部備查以外，中央財政紀律往往會要求針對減稅項目提出替代財源，地方政府本就窘迫的財政狀況往往無法找到有效的替代財源。政府應該有更前瞻的視野，從政策層面全面檢討，廢除娛樂稅，為產業創造更友善的發展環境。
 

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